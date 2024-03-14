Zammı duyan işçiler bayram etti: İkramiye, yol ve yemek ücreti ile maaşlar 46 bin TL'yi geçti

14 Mart 2024 18:19 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:34

İstanbul'da Şişli Belediyesi'nden işçilerini sevinçten havalara uçuran bir haber geldi. Şişli Belediyesi ve GENEL-İŞ, 1 Mart ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başarıyla tamamladı.

Toplam 2 bin 367 işçiyi kapsayan bu sözleşme, 2 bin 300'ü Belediye iştiraklerinden Kentyol Kent Hizmetleri A.Ş'de çalışanlar ve 67'si Belediye kadrosunda olan işçiler için imzalandı. İmza töreni, Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MAAŞLAR EK ÖDEMELERLE 46 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Yeni toplu iş sözleşmesi ile birlikte, işçi maaşları %94 oranında artış göstererek 17.002 TL'den 33.000 TL'ye yükseldi. Ayrıca, en düşük ücret alan işçinin aylık geliri; aylık 8.250 TL ikramiye, 1.388 TL yol ücreti ve 3.740 TL yemek ücreti olmak üzere toplamda 46.378 TL oldu.

SOSYAL HAKLAR DA GENİŞLETİLDİ

Toplu iş sözleşmesinde, ücret artışının yanı sıra mevcut sosyal haklar da genişletildi. Daha önceki dönemlerde yer alan, doğum yapan kadınlara devlet tarafından verilen 16 haftalık doğum izninin yanı sıra, eşi doğum yapan erkeklere sağlanan 1 aylık babalık izni bu sözleşme kapsamında devam etti.

KIDEM TAZMİNATI 40 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Yeni sözleşmede, kadınlara her ay 1 gün regl izni ve bütün personele yılda 5 gün mazeret izni verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, kıdem tazminatları da yeniden düzenlendi; önceki dönemlerde 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatları, yeni sözleşme gereğince 40 gün üzerinden hesaplanacak.