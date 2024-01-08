İlk görüntü paylaşıldı, heyecan yeniden başladı! İşte TOGG'un yeni sedan modeli
Yerli ve milli araç TOGG’un şu an piyasada 5 modeli bulunuyor. TOGG, yeni sedan modelinin ilk görüntüsünü ise bir video ile paylaştı. Togg'un yeni modelinin daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" adıyla piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.
Piyasaya beş modelle çıkan TOGG’un yeni modelinden ilk görüntüler geldi. "T10S" adıyla piyasaya çıkacağı tahmin edilen yeni aracın videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İLK TANITIM VİDEOSU
TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı. TOGG'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İSMİ ŞİMDİDEN BELLİ OLDU
"T10<?>" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.
Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
ÜRETİME 2025’TE BAŞLANACAK
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.
TOGG’UN MEVCUT MODELLERİ ŞU ŞEKİLDE:
Model İsmi Segmenti
Togg T10X C-segment SUV
Togg T10S C-segment Sedan
Togg T8CX C-segment Xcoupe
Togg T8X B-segment SUV
Togg 10V C-segment MPV