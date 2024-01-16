IMF Başkanı Davos’ta konuştu! Küresel ekonomide 2024 beklentisi ‘iyimser’

16 Ocak 2024 16:25 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:44

Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda etkinlikler devam ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Başkan Yardımcısı Gita Gopinath Bloomberg etkinliğinde konuştu.

GOPİNATH: İŞGÜCÜ PİYASASININ SIKI KALDI

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath enflasyonla mücadelenin sona ermediğini belirterek faiz indirimlerine yönelik piyasa beklentilerinin “erken” olduğunu bildirdi.

Gopinath, son iki yılda borçlanma maliyetlerinde yaşanan keskin artışlara rağmen ABD ve Avrupa’da işgücü piyasasının sıkı kaldığını vurguladı.

Gopinath “Piyasalar merkez bankalarından agresif faiz indirimi bekliyor. Bu sonuca varmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bu yıl faizlerin bir parça düşmesini beklemeliyiz. Ancak elimizdeki veriye göre bu indirimlerin yılın ikinci yarısında yapılması daha mümkün” değerlendirmesini yaptı.

AMB ÜYESİ VILLEROY: ZAFER İLAN ETMEK İÇİN HENÜZ ERKEN

Aynı panelde konuşan AMB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy AMB'nin ne zaman faiz indirimi yapacağı tartışmalarına girmek istemediğini belirtti. Enflasyonda zafer ilan etmek için erken olduğunu belirten Villeroy’a göre AMB’nin sıradaki hamlesi bu sene bir faiz indirimi olmalı.

IMF BAŞKANI'NDAN KÜRESEL EKONOMİ TAHMİNİ

Davos'ta konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise küresel ekonomiye yönelik beklentisini paylaştı. Georgieva ise küresel ekonominin 2023'ten daha iyi performans göstereceğini belirtti.

IMF Başkanı, ABD'de faiz oranları düşmeye başladıkça ekonominin de yumuşak iniş yapacağını öngördü.

Dünya ekonomisinin 2023'te dirençli olduğunu kanıtladığını söyleyen Başkan, 2023 yılında küresel ekonominin beklenenden biraz daha iyi performans gösterdiğini dile getirdi.

Georgieva ayrıca Çin ekonomisinin yapısal reformları gerçekleştirmediği sürece ekonomik büyümenin yüzde 4'ün altında kalacağına dikkat çekti.