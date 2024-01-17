İngiliz bankadan çarpıcı Türkiye analizi

17 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:57

İngiliz HSCB para politikalarından bütçe açığına kadar Türkiye’nin gelecek dönem ekonomi politikalarına yönelik önemli ifadelerin yer aldığı bir rapor paylaştı.

KREDİDE GEVŞEME ÖNGÖRÜMÜYORUZ

HSBC bugün yayımladığı raporda, "Seçim öncesinde bir miktar mali teşvik bekliyoruz ve bütçe açığının 2024 yılında bir bütün olarak genişleyeceğini tahmin ediyoruz, ancak parasal veya kredi kanalında herhangi bir gevşeme öngörmüyoruz. Büyümenin geçen yılki tahmini yüzde 4 seviyesinden 2024'te yüzde 2,5'e yavaşlayacağını düşünüyoruz" yorumunu yaptı.

DAHA YAVAŞ BİR SÜREÇ BEKLİYORUZ

HSBC, Merkez Bankası'nın tahminlerine kıyasla daha yavaş bir dezenflasyon hızı beklediklerini ifade etti. Banka, manşet enflasyonu 2024 sonunda yüzde 45 olarak öngörürken raporda "Özellikle hizmet fiyatlarında yüksek derecede yapışkanlık varken, enflasyon beklentileri son derece yüksek kalmaya devam ediyor" denildi.

DAHA GÜÇLÜ PARA POLİTİKASI GEREKEBİLİR

HSBC, enflasyonun bu yıl yüzde 40'ın üzerinde kalması halinde, 2022 ve 2023'ü yüzde 65'e yakın bir seviyede tamamladıktan sonra, daha da yerleşik hale gelebileceği ve bunun da daha güçlü bir para politikası tepkisi gerektirebileceği yönünde bazı riskler gördüklerini de vurguladı.

TCMB'nin sıkılaştırma döngüsüne başladığı haziran ayından bu yana rezervler arttığına vurgu yapan HSBC şunları kaydetti: “Ancak bu kısmen haziran-ağustos aylarındaki net hata ve noksan girişlerini ve üçüncü çeyrekte cari işlemler hesabındaki olumlu mevsimselliği yansıtmaktadır. Yılbaşından bu yana daha güncel veriler net dış varlıklarda mütevazı bir düşüş olduğunu göstermektedir"