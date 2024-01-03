Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 03 Ocak 2024 13:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:03

    İngiliz bankadan ters köşe yaptıracak çarpıcı TL analizi: Dolar yıl sonunda ne kadar olacak?

    Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: TGRT Haber, Bloomberg HT

    Ekonomi yönetimi gelecek dönem politikalarında TL’nin ön plana çıkacağına yönelik net mesajlar vermeye devam ediyor. İş insanlarından küçük esnafa kadar piyasanın gündeminde ise dolar kurlarındaki artışlar var. Dünyanın en büyük bankalarından olan İngiliz HSCB yayımladığı raporda 2024 yılı için dolar beklentisini ve TL’deki görünümü değerlendirdi.

    İngiliz bankadan ters köşe yaptıracak çarpıcı TL analizi: Dolar yıl sonunda ne kadar olacak?
    Hscb, Dolar, Türk Lirası, Carry Trade

    Seçimlerin ardından para politikalarında değişiklik yaparak yüksek faiz ve miktarsal sıkılaşma uygulamalarına giden ekonomi yönetimi TL’yi merkezine aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hafize Gaye Erkan’ın açıklamalarında TL’ye ve TL varlıklara ilginin artacağına yönelik mesajlar yenilendi. Küçük yatırımcıdan ihracat ve ithalatçıya kadar tüm kesimler dolar/TL kurunun 2024’te geleceği seviyeyi merak ediyor. İngiliz merkezli HSCB Bank’tan dolar/TL kuruna yönelik ‘ılımlı artış’ tahmini geldi.

    EKONOMİNİN ZİRVESİNDEN TL MESAJI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kasım ayında yaptığı açıklamada TL’ye yönelik önemli değerlendirmelerde bulunarak "Dezenflasyon programımız çok büyük ihtimalle TL'de reel bir değerlemeye sebep olabilir açıklamasını yaptı. Erdoğan, “TL'nin reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir" dedi.

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da açıklamalarında sık sık TL’nin değer kazanacağına yönelik vurgular yapıyor. Erkan “Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz” ifadelerini kullandı.  Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Sabah Gazetesi’ne bulunduğu açıklamada "Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi, TL'deki kan kaybı durdu ve kur oynaklığı azaldı” diyerek önemli mesajlar verdi.

    HSCB’DEN DOLAR/TL TAHMİNİ

    Öte yandan Bloomberg HT’de yer alan habere göre, HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charotte Ong yayımladıkları notta Dolar/TL ’nin yavaş ve ılımlı yükselişle yıl sonunda 33’e çıkacağı görüşünü koruduklarını belirtti.

    İngiliz bankadan ters köşe yaptıracak çarpıcı TL analizi: Dolar yıl sonunda ne kadar olacak?

    CARRY DİNAMİKLERİ TL LEHİNE DÖNDÜ

    HSBC stratejistleri “Lira düşüşünü kontrol etme stratejisi çalışıyor, para politikası FX carry’yi desteklerken dolarizasyonu sınırlıyor ve makroekonomik dengelenmeye yardımcı oluyor” dedi. Stratejistler 2023 ortalarından itibaren yapılan büyük ölçekli faiz artışları sonucu carry dinamiklerinin lira lehine döndüğünü belirtti.

    Bankanın raporunda şu değerlendirmeler yapıldı:

    LİRADAKİ KIRILGANLIK AZALACAK

    Lira mevduatlara ödenen faiz güçlü bir şekilde yükseldi. Reel bazda bu mevduatların getirisi hala negatif ama dinamikler lira için net bir şekilde daha pozitife döndü.  Lira mevduatın çekiciliği yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024’te daha fazla artabilir. Reel faiz trendi lira için odak noktası olacak. Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte iç talep büyük ihtimal daha zayıf olacak ve cari açık azalacak. Bu da liranın daha az kırılgan olmasını sağlayacak.

    DOLAR TL YENİ YILA 29 LİRANIN ÜZERİNDE BAŞLADI

    Dolar/TL kuru yılın ilk işlem gününe rekor seviyeden başladı. Fed faiz beklentileri ve Hazine tahvil getirilerindeki toparlanma ile 102 seviyelerine geldi. Dolar/TL kuru çarşamba günü 29,78 TL ile işlem gördü.

    Haberler>Ekonomi>İngiliz bankadan ters köşe yaptıracak çarpıcı TL analizi: Dolar yıl sonunda ne kadar olacak?
    Etiketler
    HSCBdolartürk lirasıcarry trade
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...