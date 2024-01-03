İngiliz bankadan ters köşe yaptıracak çarpıcı TL analizi: Dolar yıl sonunda ne kadar olacak?

03 Ocak 2024 13:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:03

Seçimlerin ardından para politikalarında değişiklik yaparak yüksek faiz ve miktarsal sıkılaşma uygulamalarına giden ekonomi yönetimi TL’yi merkezine aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hafize Gaye Erkan’ın açıklamalarında TL’ye ve TL varlıklara ilginin artacağına yönelik mesajlar yenilendi. Küçük yatırımcıdan ihracat ve ithalatçıya kadar tüm kesimler dolar/TL kurunun 2024’te geleceği seviyeyi merak ediyor. İngiliz merkezli HSCB Bank’tan dolar/TL kuruna yönelik ‘ılımlı artış’ tahmini geldi.

EKONOMİNİN ZİRVESİNDEN TL MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kasım ayında yaptığı açıklamada TL’ye yönelik önemli değerlendirmelerde bulunarak "Dezenflasyon programımız çok büyük ihtimalle TL'de reel bir değerlemeye sebep olabilir açıklamasını yaptı. Erdoğan, “TL'nin reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da açıklamalarında sık sık TL’nin değer kazanacağına yönelik vurgular yapıyor. Erkan “Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Sabah Gazetesi’ne bulunduğu açıklamada "Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi, TL'deki kan kaybı durdu ve kur oynaklığı azaldı” diyerek önemli mesajlar verdi.

HSCB’DEN DOLAR/TL TAHMİNİ

Öte yandan Bloomberg HT’de yer alan habere göre, HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charotte Ong yayımladıkları notta Dolar/TL ’nin yavaş ve ılımlı yükselişle yıl sonunda 33’e çıkacağı görüşünü koruduklarını belirtti.

CARRY DİNAMİKLERİ TL LEHİNE DÖNDÜ

HSBC stratejistleri “Lira düşüşünü kontrol etme stratejisi çalışıyor, para politikası FX carry’yi desteklerken dolarizasyonu sınırlıyor ve makroekonomik dengelenmeye yardımcı oluyor” dedi. Stratejistler 2023 ortalarından itibaren yapılan büyük ölçekli faiz artışları sonucu carry dinamiklerinin lira lehine döndüğünü belirtti.

Bankanın raporunda şu değerlendirmeler yapıldı:

LİRADAKİ KIRILGANLIK AZALACAK

Lira mevduatlara ödenen faiz güçlü bir şekilde yükseldi. Reel bazda bu mevduatların getirisi hala negatif ama dinamikler lira için net bir şekilde daha pozitife döndü. Lira mevduatın çekiciliği yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024’te daha fazla artabilir. Reel faiz trendi lira için odak noktası olacak. Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte iç talep büyük ihtimal daha zayıf olacak ve cari açık azalacak. Bu da liranın daha az kırılgan olmasını sağlayacak.

DOLAR TL YENİ YILA 29 LİRANIN ÜZERİNDE BAŞLADI

Dolar/TL kuru yılın ilk işlem gününe rekor seviyeden başladı. Fed faiz beklentileri ve Hazine tahvil getirilerindeki toparlanma ile 102 seviyelerine geldi. Dolar/TL kuru çarşamba günü 29,78 TL ile işlem gördü.