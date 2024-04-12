İngiliz ekonomisi yazdan beri ilk kez büyüdü

12 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 10:27

İngiltere ekonomisine ilişkin büyüme verileri belli oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ DARALDI

Buna göre, Ocak 2024'te yüzde 0,3 büyüyen ülke ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüme gösterdi. Büyüme oranı Aralık 2023-Şubat 2024 dönemini kapsayan 3 ayda ise bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,2 oldu.

Ülkede hizmet sektörü şubatta yüzde 0,1 ve söz konusu 3 aylık dönemde yüzde 0,2 büyüme kaydetti. Sanayi de şubatta yüzde 0,1 ve 3 aylık dönemde yüzde 0,7 büyüdü.

İnşaat sektörü ise şubatta yüzde 1,9 ve Aralık 2023-Şubat 2024 döneminde yüzde 1 daraldı.

YAZDAN BERİ İLK KEZ BÜYÜDÜ

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin şubatta başta otomotiv olmak üzere imalat sektöründeki artışla büyüme gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Toplu taşıma, nakliye ve telekomünikasyondaki aktiviteyle hizmet sektörü de büyüme kaydetti. Buna karşın, özellikle yağışlı havanın etkisiyle inşaat sektöründe ciddi düşüş görüldü. Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki 3 aylık döneme baktığımızda, ekonomi yazdan beri ilk kez büyüdü."

İngiltere ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ve son çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak yılın ikinci yarısını teknik resesyonda geçirmişti.