iPhone 15 satışları düşecek! Hisseler çakıldı: Apple’a 4 ayın en ağır darbesi

04 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:09

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bloomberg HT’deki habere göre, Apple hisseleri Salı günü New York'taki seans kapanışında yüzde 3,6 düşüşle Ağustos ayından bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

FİYAT HEDEFİ DÜŞTÜ

Bu hareket, Barclays'in iPhone üreticisinin notunu düşürmesi ve Çin'de iPhone 15 satışlarının yavaşlayacağı korkusuyla şirketin hisseleri için fiyat hedefini düşürmesinin ardından geldi. Barclays analisti Tim Long Salı günü yazdığı bir notta, "iPhone'lardaki dalgalanma hala zayıflığın yanı sıra Mac'ler, iPad'ler ve giyilebilir cihazlarda toparlanma eksikliğini tespit ediyoruz. Son kontrollerden elde edilen en büyük çıkarım, gelişmiş piyasaların yumuşak kalmasıyla birlikte Çin'den gelen iPhone 15 verilerinin giderek kötüleşmesidir" dedi.

Long'a göre, iPhone satışlarındaki düşüşün, Apple'ın bu yıl iPhone 16'yı piyasaya sürmesinden sonra bile devam etmesi muhtemel çünkü telefonun mevcut modele göre çok fazla büyük yükseltme yapması beklenmiyor.

ASYA HİSSELERİNİ DE VURDU

Asya’daki tedarikçilerin de hisseleri düştü. Barclays'in iPhone üreticisinin notunu düşürmesinin ardından Asya'daki Apple tedarikçilerinin hisseleri düştü. Asya'daki Apple tedarikçilerinin hisseleri, Barclays'in hisse senedinin notunu düşürmesinin ardından iPhone üreticisinin gece boyunca yüzde 4'lük bir düşüş yaşamasının ardından Çarşamba günü geriledi.

Barclays, Apple'ın notunu düşük ağırlığa düşürdü ve fiyat hedefini 161 dolardan 160 dolara çekti. Samsung Electronics hisseleri yüzde 3,01 kadar kayıpla Güney Koreli Kospi'nin yüzde 1,78 kayıp yaşamasına neden oldu. Güney Koreli elektronik devi ve bazı yan kuruluşları, Apple'a ekran ve pil bileşenlerini sağlıyor.