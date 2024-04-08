Irak petrol vanasını açıyor! Türkiye için alternatif hat kullanılacak

08 Nisan 2024 14:26 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:29

Yeni emeklilik sistemi için gözler Meclis'te, iki bakanlık devreye girdi

Yeni emeklilik sistemi için gözler Meclis'te, iki bakanlık devreye girdi

Irak Petrolden Sorumlu Bakan Yardımcısı Basim Muhammed, Bağdat'ın ay sonuna kadar Türkiye'ye günde 350 bin varil (bpd) petrol göndereceğini açıkladı. Transferin yapılacağı boru hattını onarıldığını ifade edilirken yeni bir rotanın oluşturulacağı bilgisi de öğrenildi.

ALTERNATİF HAT TÜRKİYE İÇİN AÇILACAK

Türkiye ile Irak arasında son dönemde kurulan sıcak ilişkiler için yeni bir hamle yapıldı. Irak Kürt Bölgesi yönetiminin yabancı şirketlerle anlaşarak üretim paylaşımı yapmasına karşı çıkan Bağdat yönetimi, bir süredir kapalı olan Kerkük-Ceyhan boru hattına alternatif olarak, uzun süredir kullanılmayan bir petrol boru hattını Türkiye'nin kullanımına açma kararı aldı.

Söz konusu hattan akışın, IŞİD saldırıları sonrası 2014 yılında durdurulduğu ve hasarlı olduğu aktarıldı.

IRAK TARAFINDAN AÇIKLAMA

Irak Petrolden Sorumlu Bakan Yardımcısı Basim Muhammed, söz konusu hatta ilişkin Reuters'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Onarım çalışmaları devam ediyor ve depolama tesisleriyle birlikte büyük bir ham petrol pompa istasyonu tamamlandı. Boru hattı büyük olasılıkla çalışır durumda olacak ve bu ay sonuna kadar akışları yeniden başlatmaya hazır olacak"