Petrol ve altın fiyatları gazlandı! 2 saatte borsa ve piyasalar alt üst oldu

14 Nisan 2024 02:21 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 02:29

Orta Doğu'da alevlenen savaş altın ve petrol fiyatlarını etkiledi. Piyasalar açılmadan fiyatların yükseliş sinyalleri tahmini zamlarını beraberinde getirdi. Varil petrolün değeri 95 doları aştı. İran'ın İsrail'e saldırısını duyurması üzerine hareketlenen piyasalar en çok petrol, altın ve doları etkiledi.

PETROL VE ALTIN FİYATLARI GAZLANDI!

13 Nisan'ı 85 dolar ile kapatan varil petrol fiyatları gece itibariyle yükselişe geçti. Orta Doğu'daki savaşın artması ise uzmanları tedirgin hale getirdi. Petrol de son günlerde artış yaşanması akabinde İran'ın İsrail'e olan saldırısı ise ani tetiklenmeye yol açtı. Piyasalar ya da borsa açılmadan fiyatlardaki dalgalanma 15 Nisan Pazartesi günü zam sinyallerini beraberinde getirdi. Akaryakıtta ciddi zam beklenirken gram altının 3 bine yaklaşması ön görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda uzmanlar yaz aylarının başlarında altın fiyatlarında ciddi yükselişin haberini verip yatırımcıları yönlendirmişti. Ancak İran saldırısı durumu alevlendirdi. Altın yaza kalmadan ciddi bir artışla ilerliyor. Güncel olan gram altının fiyatı 2437, varil petrol ise 90 dolar üstüne çıktı.