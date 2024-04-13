İran'ın hamlesi petrol fiyatlarını katlayabilir! 

13 Nisan 2024 22:26 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 22:26

Ortadoğu'da tansiyonun giderek yükseldiği bir dönemde, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme hazırlığı ve bölge ülkelerinin aldığı tedbirler, uluslararası toplumun dikkatini çekiyor. İran'ın, İsrail'in Şam'daki konsolosluğunu vurmasının ardından misilleme yapacağı açıklamaları, bölgede yeni bir krizin habercisi haline geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde bir yük gemisine el koyması sonrasında yaptığı, "İran yaptıklarının sonuçlarına katlanacak" şeklindeki açıklaması, gerilimi daha da artırdı. Sözcü, İran'ın bu hareketlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, sert bir dille tepki gösterdi. Bölgeden "3. Dünya Savaşı" endişelerinin yükseldiği sesleri yükselirken uluslararası piyasalarda da hareketlilik bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA DİKKAT ÇEKTİ!

Bölgedeki gerilimi TGRT Haber'de Gündem Özel programında değerlendiren İstanbul Aydın Üniversite Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda olası İran hamlesinin doğuracağı sonuçlara dikkat çekti.

ABD'nin gücüyle bölgenin İsrail için şekillendirildiğini belirten Tör, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol fiyatlarını tırmandırabileceğine dikkat çekti.

"PETROL FİYATLARI 3-5 KAT ARTABİLİR"

Bir geminin engellenmesi küçük bir adım olabilir ama yaklaşan ABD seçimlerini de düşünürsek ki Joe Biden'ın 8-9 puan yarışta geride olduğu belirtiliyor. Petrolün birazcık bile artması artması bile oradaki seçimi Biden açısından tehlikeli hale sokabilir. Hürmüz'ü İran kapatabilir ve böyle bir gücü de var. Açık denizde ABD donanması ile mücadele edemeyebilir ama Hürmüz'ü kapatacak gücü var. Burası kapanırsa petrol fiyatları 3'le 5'le çarparız. Bunu çok kişi istemez." dedi.