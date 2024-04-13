İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Bitcoin'de sert düşüş 

13 Nisan 2024 23:58 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 23:59

İran ile birlikte Yemen de saldırıya geçti: Çok sayıda kamikaze İHA fırlatıldı

İran ile birlikte Yemen de saldırıya geçti: Çok sayıda kamikaze İHA fırlatıldı

İsrail, 1 Nisan’da İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurmasının ardından artan gerginlik sonrası İran, İsrail'e saldırı düzenleyeceğini belirtmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından İran bu gece drone saldırısına başladı. İran ve İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada da saldırılar doğrulandı.

Saldırı haberi sonrası kripto para borasında da hareketlilik yaşandı. Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi değer kaybı yaşadı.

RESMEN ÇAKILDI

Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı. BTC fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 62 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'lerde oldu.

Etherium'daki değer kaybı yüzde 9,5'u buldu. Etherium aynı dakikalarda yaklaşık 2 bin 950 dolardan işlem görüyor.