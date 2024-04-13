İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Bitcoin'de sert düşüş
İsrail, İran’dan beklenen 'misilleme' saldırısına başladı. Yüzlerce dronla sarldı başlarken kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Saldırı haberinin ardından Bitcoin resmen çakıldı.
İsrail, 1 Nisan’da İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurmasının ardından artan gerginlik sonrası İran, İsrail'e saldırı düzenleyeceğini belirtmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından İran bu gece drone saldırısına başladı. İran ve İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada da saldırılar doğrulandı.
Saldırı haberi sonrası kripto para borasında da hareketlilik yaşandı. Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi değer kaybı yaşadı.
RESMEN ÇAKILDI
Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı. BTC fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 62 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'lerde oldu.
Etherium'daki değer kaybı yüzde 9,5'u buldu. Etherium aynı dakikalarda yaklaşık 2 bin 950 dolardan işlem görüyor.