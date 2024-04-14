14 Nisan itibarıyla altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın rekora doğru ilerliyor

14 Nisan 2024 11:18 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:44

Petrol ve altın fiyatları gazlandı! 2 saatte borsa ve piyasalar alt üst oldu

Petrol ve altın fiyatları gazlandı! 2 saatte borsa ve piyasalar alt üst oldu

İran’ın İsrail’e kamikaze dronu göndermesiyle Orta Doğu’da uzun süredir kaynayan savaş kazanı yeniden alevlendi. 2024 başından itibaren yukarı tırmanışını sürdüren altının fiyatı 2400 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Ülkemizde ise İran gerilimiyle altın fiyatlarında aşağı doğru ivmelenme kaydedildi.

14 NİSAN İTİBARIYLA ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK!

Yeni haftayla birlikte altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Piyasalardaki dalgalanmaların ardından yatırımcıların rotasını güvenli liman olarak yeniden altına çevirmesi bekleniyor.

Pazartesi günü bayram tatilinin bitimiyle piyasaların altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. 12 Nisan Cuma günü gram altın 2478 seviyesini görerek zirveyi zorladı. Bugün 2438 seviyelerinde gezinen altının pazartesi günü oluşacak seyri takip edilecek.

Bloomberg'in haberine göre, Orta Doğu'daki uzun yıllardır beklenen savaş geriliminin artık resmen yaşanmaya başlamasıyla altının seyrinin de hafta başında rekorlar kırması bekleniyor.

Bu yıl başından beri altında yatırımını tutanlar için yüzde 14’lük kazanç getiren altın Asya’daki merkez bankaları alımlarıyla da desteklenmişti.

Bunun dışında altının yanı sıra gümüşün de bu hafta yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Yurdumuzda 9 günlük bayram tatili öncesi 5 Nisan’da altının kapanış fiyatı şöyleydi: gram fiyatı 2 bin 240, çeyrek altın 4 bin 120 lira, Cumhuriyet altını ise 15 bin 920 liraydı.

Gram altın cuma günü 2529 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kırmıştı. Zirve seviyeyi test eden gram altın düşüşe geçmiş ve haftayı 2438 liradan tamamlamıştı. Altında ise 14 Nisan öğle saatleri itibarıyla gram altın 2 bin 437 seviyelerini gördü. Piyasaların açılmasıyla altının ne yönde hareket edeceği merak ediliyor.