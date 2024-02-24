İş dünyasından istihdam çıkışı: Çalıştıracak eleman yok

24 Şubat 2024 11:13 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 11:18

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Kariyer Günü” etkinliğine katıldı. ATO Başkanı iş dünyasının sorunlarını dile getirdi.

ATO BAŞKANINDAN İSTİHDAM AÇIKLAMASI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’nde yer alan Turizm Fakültesi’nde gerçekleşen programın açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu birer konuşma yaptı.

ATO Başkanı Gürsel Baran da iş hayatından yola çıkarak gençlere deneyim ve tecrübelerini aktardığı konuşmasında, reel sektördeki istihdam sorununa da değindi.

İŞ DÜNYASI ELEMAN BULMA SIKINTISI YAŞIYOR

Baran, iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi açısından üniversitelerin reel sektör ile birlikte gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.



İş dünyasının eleman bulma sıkıntısı yaşadığını kaydeden Baran, özellikle bazı meslekleri devam ettirecek gençler olmadığı için mesleklerin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BAZI MESLEKLERDE ÇALIŞACAK KİMSE YOK

ATO Başkanı “Reel sektörün en önemli sorunlarından biri çalıştıracak eleman bulamamak. Bazı meslekler, devam ettirecek gençler olmadığı için yok oluyor. Bazılarında ise çalışacak kimse bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

TURİZM HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Turizm sektörünün her geçen gün büyüyen, gelişen bir alan olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, bu alanda eğitim alan gençlerin yeni girişim ve fikirlerle sektöre katkı sağlayacağını ifade etti.

Baran, “Turizm sektörü, sağlıktan gastronomiye, kongreden spora birçok türü olan ve her geçen gün gelişen, ilerleyen bir alan. Bu alanda teknolojiyle buluşan, üretici fikirlere, girişimlere her zaman ihtiyaç var. Sizler, bu ihtiyaca cevap verebilir, sorumluluk alarak, eksiksiz, sabırla, hevesle çalışarak başarıyı yakalayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.