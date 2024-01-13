İşçi emeklisine zam ay sonuna yetişecek

13 Ocak 2024 07:19 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 07:20

En düşük emekli aylığının 7.500 liradan 9, 10 ya da 11 bin liraya çıkarılması hâlinde maliyetinin ne olduğunu gösteren 3 alternatifli bir tablo hazırlandı. Diğer çalışmada da esnaf ve işçi emeklilerine yüzde 37,5’in üzerine verilecek refah payı yer aldı.

AK Parti grup yönetimi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu kapsamda, en düşük emekli aylığı ve maaşlarda yapılacak artışlar konusunda iki ayrı başlıkta çalışma yaptı. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 9 bin, 10 bin veya 11 bin liraya çıkarılması durumunda, maliyetin ne olacağına ilişkin 3 ayrı alternatifi içeren bir tablo hazırlandı.

İkinci çalışma ise tüm esnaf ve işçi emekli aylıklarında, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 37,5’in üzerine refah payı eklenerek artırılmasını içeriyor.

TEMMUZDA YAPILACAK ARTIŞLAR DA DİKKATE ALINACAK

Bu konuda da yine refah payının ne kadar olacağına ilişkin alternatifli çalışma yapıldı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Memur emeklileri ile esnaf-işçi emekli maaş artışları arasında oluşan 12 puanlık makasın kapatılmasına yönelik çalışmada temmuz ayında yapılacak artışlar da dikkate alınacak.

Böylece Yüzde 37,5’in üzerine eklenecek refah payının ne kadar olacağı, temmuzdaki artışlarla bağlantılı olacak. AK Parti kaynakları “Memur emeklileri ile işçi ve esnaf emeklileri arasında şu anda oransal olarak yüzde 12 fark oluştu. Bu farkın bir bölümü ocak maaşlarında yapılacak refah payı artışı, bir bölümü de temmuzda yapılacak iyileştirme ile kapanabilir. Henüz bu konuda ortaya çıkan rakam yok. Cumhurbaşkanı belki bir iki puan ayrıca inisiyatif kullanabilir. Çalışma Bakanlığı şu anda etki analizi raporu hazırlıyor. Amaç, memur emeklileri ile işçi emeklilerinin maaşlarının arasındaki farkı kapatmak. Bütçeden hangi kalemlerden bu ihtiyaç karşılanabilir tüm bunlar yapılacak çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak” dedi.

AK Parti kurmayları, emekli maaşları ile ilgili yasal düzenlemenin takviminin ise önümüzdeki hafta yapılması planlanan kabine toplantısından sonra netleşeceğini kaydetti.

MİNİ TORBA GELİYOR

Emekli maaş artışlarına ilişkin rakamların netleşmesinden sonra mini bir torba teklifin Meclis’e sunulacağını ve ay sonundan önce yasalaştırılmasının hedeflendiğini belirten AK Parti kaynakları, teklif ile emeklilere verilecek refah payı artışı için ihtiyaç duyulan ödeneği, ilgili idare bütçelerine eklemede cumhurbaşkanının yetkili kılınmasının öngörüleceğini kaydetti.

Torba teklifte kısa çalışma ödeneği ve işverene verilecek 700 liralık asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemeler de yer alacak.