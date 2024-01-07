İşçi ve memur emeklisi arasındaki makas kapanacak mı? Maaş zamları için masadaki formüller belli oldu

07 Ocak 2024 13:53 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 13:57

Altı aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasının ardından memur emeklisi ve işçi emeklisi arasındaki fark tartışmalara neden oldu. Kamuoyunda geçmiş yıllarda yapıldığı gibi maaşlarda eşitleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Emekli maaşlarındaki farklılıkların giderilmesi için yeni formüller üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Emekli kök maaş zammında düzenleme en düşük emekli maaşı için refah payı ve seyyanen zam da düşünülen formüller arasında.

12 PUANLIK FARK REFAH PAYI İLE TAMAMLANACAK

NTV’de yer alan habere göre, Geçen yıllarda olduğu gibi tüm kesimlerin maaş zamlarında eşitlemeye gidilebileceği ifade edildi. Bir önceki dönemde aradaki fark refah payı üzerinden yüzde 25'e tamamlanmıştı. Geçen yıl ise yüzde 30 zam oranı üzerinde eşitleme yapılmıştı. Bu yıl da aynı uygulamanın yapılması halinde 12 puanlık fark refah payı ile tamamlanacak. Böylece emeklilerin zam oranı yüzde 49 üzerinden belirlenecek.

SEYYANEN ZAM DA MASADA

Seyyanen zam uygulaması durumunda ise maaşlara aynı miktarda Türk Lirası eklenecek. Fark, oran üzerinden değil Türk Lirası miktarı üzerinden karşılanacak. Seyyanen zam uygulamasının özellikle kök emekli maaşı alanlar için bazı dezavantajları bulunuyor.

Herkese aynı miktarda zam yapılması halinde düşük emekli maaşları alan kişiler sınırın altında kalmaya devam edebilir. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacak. Sınırın altındaki emekli maaşlarının da en düşük aylık maaşa eşitlenebileceği konuşuluyor.

MECLİS 16 OCAK’A KADAR KAPALI

Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir. Düzenlemenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.

Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler şubat maaşlarına yansıyacak.