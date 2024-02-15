İşçiye müjdeli haber geldi! İmzalar atıldı, maaşlar 45 bine dayandı

15 Şubat 2024 13:38 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 13:39

Belediyelerde arka arkaya maaş zammı ile ilgili müjdeler gelmeye devam ediyor. İşçi maaşlarında çıtayı yükselten belediyelerde enflasyona kafa tutan zamlarla gündeme geliyor. Bu kez güzel haber Bodrum Belediyesi’nden geldi.

İŞÇİNİN ZAMMINDA MUTABAKAT SAĞLANDI, İMZALAR ATILDI

Bodrum Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi yapıldı. Sözleşme kapsamında sorumluluk ve ikramiyeler hariç en düşük kadrolu daimî işçi ücreti 42 bin liraya, Toplu İş Sözleşmesi devam eden Kültür AŞ ve Personel AŞ’de ise en düşük ücret 38 bin liraya yükseldi.

İŞÇİ ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ

Bodrum Belediyesi, personelinin enflasyona yenik düşmemesi için yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini ekledi. Bu kapsamda kadrolu daimî işçilere yönelik Toplu İş Sözleşmesi imza altına alındı. Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde 14 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye-İş Sendikasından Genel Başkan Nihat Yurdakul, Toplu İş Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Disiplin Kurulu Üyesi Cem Özer, Muğla Şube Başkanı Ender Akbay ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen imza töreninde belediye personeli, Başkan Aras’ı meşalelerle slogan atarak karşıladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise derinleşen ekonomik krizden bahsederek Muğla’nın her yerinde saha çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti. Ekonomik krize de, değinen Başkan Aras, “Birlikte görev yapacağız. Muğla’nın hizmetlerini hep beraber layıkıyla yerine getireceğiz” dedi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 45 BİN LİRAYA DAYANDI

Başkan Aras, Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte personelin kazanımlarını da anlatarak, “Sorumluluk ve ikramiyelerimiz hariç en düşük ücretimizi 42 bin liraya çıkarttık. Toplu İş Sözleşmesi devam eden Kültür AŞ ve Personel AŞ’de sorumluluk ve ikramiyeler hariç en düşük ücreti 38 bin liraya çıkartıyoruz” diyerek müjdeli haberi verdi.

Başkan Ahmet Aras, “Üreten biziz, yöneten hepimiz olacağız. Cennetten bir köşe olan Muğla’mızı sizin elleriniz üzerinden yükselteceğiz. Bodrum size, siz bize emanetsiniz. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerine son verdi.

Bodrum Belediyesi personellerinin memnuniyetle karşıladığı bilgilendirme sonrası salonda alkışlar ve tezahüratlar yükseldi. Yapılan konuşmalar sonrası Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.