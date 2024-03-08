İşini kurmak isteyenlere KOSGEB desteği! Tutarlar artırıldı, 8 binden fazla kadın yararlanacak

08 Mart 2024 12:09 - Güncelleme : 08 Mart 2024 12:11

Kadınların işini kuracak ve iş hayatına katılımını sağlayacak destekler geliyor. KOSGEB Başkanlığı kadın girişimcilere yönelik destek ve eğitimlerine devam ederken, yeni dönemde destek ve kredi miktarları artırıyor.

8 BİNDEN FAZLA KADINA İŞİNİ KURMA FIRSATI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafında bu yıl 8 bin 250 kadın girişimcinin işletme kurmasının desteklenmesi öngörülüyor.

DESTEK TUTARINA İLAVE 5 BİN LİRA VERİLECEK

KOSGEB tarafından "İleri ve Geleneksel Girişimci Destekleri" kapsamında kadınlara, program için belirlenen destek tutarlarına ilave 5 bin lira katkı sağlanıyor.

Kadın istihdamının artırılması amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programı-Nitelikli Personel İstihdam Desteği de uygulanıyor. Bu kapsamda istihdam edilen kadınlar için destek oranına ilave yüzde 20 ekleniyor.

KREDİ ÜST LİMİTİ ARTIRILIYOR

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında işletme ve makine teçhizat kredilerinde üst limit 50 bin lira olarak uygulanıyor. Söz konusu kredi üst limiti, girişimcinin kadın olması durumunda 70 bin liraya yükseltiliyor.

Kadınların kendi imkanlarıyla gelir elde etmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri, iş gücüne kazandırılmaları ve kadınlar arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla 81 ilde kadın girişimciliğini tanıtmaya ve teşvik etmeye yönelik faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

"GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNİN ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR"

Başkanlık, yürüttüğü programlarla geçen yıl 8 bin 131 kadın girişimcinin işletme kurmasına destek oldu. Söz konusu sayının bu yıl 8 bin 250'ye çıkarılması öngörülüyor. Bu yıl kadınların girişimcilik destekleri içinde aldığı payın da yüzde 26,5'e çıkarılması hedefleniyor.

Girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi almaya hak kazanan kadın sayısı geçen yıl 49 bin 283 oldu.

Bu faaliyetlere ilave olarak 2012 yılından bu yana her yıl KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri'nde farkındalık oluşturmak ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla "Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü" veriliyor.