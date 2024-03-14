İŞKUR'dan işverenlere aylık 25 bin TL'lik destek! Şartlar açıklandı: Kadın çalışana da ödeme yapılacak

14 Mart 2024 15:56 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:08

İŞKUR kadın istihdamı için harekete geçti. İşverenlere 25 bin lira destek sağlayacak. Ödemeler aylık yapılacak ve kadın çalışanlara da 3 bin lira çocuk bakım desteği verecek.

KADIN İSTİHDAMI ARTIRILACAK

İŞKUR, aktif iş gücü programları ile nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik işyerlerine destek olmaya devam ediyor.

Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda, kadınların işgücüne katılımlarını teşvik etmek ve üretimde daha fazla kadın istihdamını sağlamak gayesiyle İŞKUR, yeni bir argümanı hayata geçirdi.

UYGULAMA PİLOT İLLERDE BAŞLADI

İşverenlere ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânı sunan 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)', pilot iller arasında yer alan Bursa'da başladı.

İŞ İMKANI SAĞLAYAN İŞVERENE AYLIK 25 BİN LİRA ÖDEME

Program çerçevesinde 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanmaktadır.

Destekten yararlanacak işyerinin, imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı olmalıdır. KİPAP'dan yararlanan işyerlerinin destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmesi gerekmektedir.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN KADINA 3 BİN LİRA BAKIM DESTEĞİ

İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları istenirken, projeye uygunluk ve detaylı bilgi konusunda Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerinde iş ve meslek danışmanlarımız yardımcı olacaktır.