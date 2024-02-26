İslam Memiş 2 farklı rakam verdi, altında alım fırsatı uyarısı yaptı

26 Şubat 2024 09:29 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 09:33

Ons altın 19 Şubat haftasındaki kazanımlarını geri vermeye başlayarak 2.032 dolara çekildi. Dolar endeks, 103 puandaki seyrine yukarı yönlü devam ediyor. Rekor üzerine rekor kıran ve yıl sonuna doğru değerini katlaması beklenen gram altın için Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten önümüzdeki haftayı işaret etti.

FED MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

Ons altın ABD’de açıklanan enflasyon verileriyle geri çekildi. Ons altının zayıflamasından Fed yetkililerinden gelen mesajlar da etkili oldu. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan aylık kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi perşembe günü yayınlanacak.

Yatırımcılar aynı zamanda kişisel gelir ve harcama verileri gibi diğer ekonomik göstergelerin yanı sıra birçok Fed yetkilisinin bu hafta yapacağı konuşmaları da sabırsızlıkla bekliyor.

GRAMDA REKOR ÜZERİNE REKOR

Ons tarafındaki değer kayıpların rağmen dolar/TL kurundan destek alan gram altın Kapalıçarşı piyasalarında 2.100 TL’yi geride bıraktı.

İslam Memiş ons altındaki geri çekilmeye benzer hareketleri gram altında da beklendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

KALICI YÜKSELİŞ İÇİN SEVİYEYİ VERDİ

"Ons altın 1985 dolara kadar gerilemişti. 40 dolarlık sert bir düşüş gerçekleşti. Ons altın tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasını sürdürüyor. Ancak tamamen yükselişlerin başlaması için 2058 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekiyordu.

Demek ki burada tekrar 1950 dolar destek seviyesi çalışır diye tahmin ediyorum. Daha önce 1985 dolar destek seviyesi çalışmıştı. Tekrar geniş bant aralığına odaklandığımız için 1950-2050 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz.

Geçen hafta ons altın 1985 dolardan destek bulmuştu. Ancak ısrarla 1950 dolar seviyesini hedef alan bir trendde olacağını tahmin ediyorum. Kalıcı yükselişler için 2058 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi gerekiyor.

Ancak ons altın yatay seyrini korumakta. Düşüşlerde yine kademeli olarak 2000 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi, sonrasında 1985 dolar güçlü destek seviyesi, ana hedef ise 1950 dolar destek seviyesi.

HANGİ SEVİYELER ALIM FIRSATI?

Gram altın bu hafta sert yükselişlerle yeni bir rekor tazeledi. Serbest piyasalarda 2128 lira seviyesine kadar yükseldi.

Gram altın TL fiyatında 2070-2100 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim.

Ons altında beklediğim geri çekilmeyi gram altın tarafında da bekliyorum.

O yüzden yeni altın alacaklar, alım için fırsat kollayanlar için 2100 lira altına sarkmalarda 2070 lira seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.