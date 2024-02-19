İslam Memiş 'Kredi muslukları açılacak' dedi, herkesin merak ettiği tarihi verdi

19 Şubat 2024 15:31 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 15:34

Konut fiyatları alım gücünün üstündeki seyrine devam ederken yaklaşan seçim yatırımcının bekleme sürecine geçmesine neden oldu. Ev almak isteyenler kredi faiz oranlarının yüksekliğinden şikâyet ederken ‘Kredi muslukları seçimden sonra açılır mı?’ sorusunu soruyor. TGRT Haber ekranlarından konuyu değerlendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş herkesin merak ettiği detayları anlattı.

İslam Memiş şunları kaydetti:

Şimdi sıkılaştırma politikası içeride kredi muslukların kapanması haliyle satışları durdurdu. Bu bir ikincisi zaten ev alacak olan veya peşin hata hazır olan vatandaşlar da tuttu.

KONUT FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

4 milyonluk bir evin 8 milyon olması, 8 milyondan tekrar 7 milyona gerilemesi düştü falan deyince ben şaşırıyorum. Yani buna inananlara da şahsen şaşırıyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Büyük bir ihtimal yaz aylarında tekrar biraz daha sıkılaştırma politikalarında gevşeme göreceğiz.

Bu sefer ilk kez ev alacaklara yeni kredilerden alınacağı zaman bu sefer talepten dolayı fiyatlar tekrar normale dönecek. Yani yükselişine devam edecek. Yani benim hazırım da konut fiyatlarında düşüş gibi bir şey söz konusu değil ve dolayısıyla.

Konut piyasasında bir düşüş matematiksel olarak böyle bir şey söz konusu değil. Konut fiyatları düşmüşse herkes gider, konut alır. Konut satışlarındaki rakam da ortada. Dolayısıyla ben konut fiyatlarında düşüş gibi bir şey gözlemlemiyorum. Kira fiyatlarında düşüş gözlemlemiyorum.

KREDİ MUSLUKLARI HAZİRAN’DA AÇILACAK

Ben Haziran gibi ilk kez ev alacaklara yani seçimlerden sonra Mayıs, Haziran gibi yeni bir kredi limiti ile alakalı açıklamalar bekliyor. Daha önce taahhüt ettikleri oran vardı. 1, 20 oranı bu geçerliğini korur.

Çünkü verilen sözler bunlar. 1, 20 üzerinden sosyal konut projelerinden, sınırlı alanlarda satış olabilir ama kimler alabilir, hangi şartlarda alabilir? Orası tartışmalı ama bugünkü koşullarda yine söz yerde kalmasın diye ilk kez ev alacaklara bu kredi muslukların açılması mümkündür.