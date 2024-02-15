İslam Memiş "Uzun sürmeyecek, fırsat geldi" dedi, altında yeni rekoru açıkladı

15 Şubat 2024 12:41 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 14:43

Ons altın yeni güne 1.990 dolar civarında sabitlenirken kısa süreli düşüş yaşayan gram altın serbest piyasalarda rekor 2 bin TL üzerinde işlem görmeye devam ediyor. ABD enflasyon verileri sonrasında altın değer kaybederken gözler Fed faiz kararlarına çevrildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TGRT Haber ekranlarda altın piyasalarını değerlendirdi.

İslam Memiş konuya dair değerlendirmelerinde şunları kaydetti:

DOLAR DEĞER KAZANDI

2.052 TL seviyesinde olan bir gram altın var karşımızda. Bu haftanın önemli verisi Amerika'da açıklanan enflasyon verisiydi. Piyasaların genel beklentisi %2. 9 civarındaydı ancak %3,1 olarak açıklandı. Piyasalarda Fed'in şahin tondaki açıklamalarını ve tutumunu bekliyor.

Özellikle Amerika Merkez Bankası, Fed faiz indirim sürecini biraz daha öteleyebilir beklentisiyle birlikte dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Dolar karşısındaki bütün varlıklara satış geldi. Özellikle dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirdi.

SATIŞLARIN KALICI OLMASINI BEKLEMİYORUM

Ons altın, gümüş ve euro, dolar paritesi gibi diğer enstrümanlarda satışlar gördük. Bu düşüşlerin bu satışların kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Yine 2.024 yılıyla alakalı altın tarafındaki yükseliş yönündeki beklentim pozitif yönde devam ediyor. Sadece enflasyon verisi kaynaklı belli bir bant aralığı vardı. Şimdi yeni bir bant aralığına odaklandık. Ons altın tarafında 1.900 52.000 dolar aralığını takip edeceğiz.

ALTIN YAZ AYLARINDA NE KADAR OLACAK?

Gram altın, TL fiyatında da 2.040 -2.070 TL aralarında takip edeceğiz. Bu Beraberinde fırsatlar da getirmekte, özellikle elinde dolar bulundurup altın pozisyon almak isteyenler işte düğün yapacaklar, altın borcu olanlar altın yatırımını düşünenler gibi altın tarafıyla ilgilenen yatırımcılara da fırsat veriyor. Çünkü 2.024 yılıyla alakalı beklentilerimize bir değişiklik yok.

Yaz aylarında 2.500 2.700 TL seviyesi yılın son çeyreğinde 3.000 TL seviyesinde. Gram altın TL fiyatında beklemeye devam ediyoruz. Çünkü hem ons altında hem dolar TL kurumunda yükselişler yıl içinde devam etme ihtimali yok. Çok yüksek olduğu için gram altın TL fiyatındaki yükselişler de katılmaz olacaktır.

BU FİYATLAR UCUZ

Bugün gram altın TL fiyatı 2.052 TL seviyesi ama yine yaz aylarında 2.500 TL seviyesini gördüğümüz zaman aslında bugünlerin ucuz bir fiyatlamada kalındığında o günlerde öğrenmiş olacağız.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Gümüş, 22,56 dolar seviyesinde ons, 22-30 TL seviyesinde gram fiyatı var. Yine bu yılla alakalı 32 dolar, 32 TL seviyesiyle alakalı öngörüm halen devam etmekte. Tabii ki Amerikan verisi açıklandıktan sonra tüm hem emtia satış geldiği için gümüş de düşük bir fiyatlama içerisinde gidiyor şu anda o yüzden gümüşte alınabilir veya yatırım yapılabilir, bitiren gidiyor.

Özellikle fiziki gümüş tarafında başta Çin ve diğer ülkelerin alımları hızla devam ediyor. Özellikle 2.024 yılında altın gümüş rasyosunda öngördüğüm 72 seviyesi gerçekleşince gümüşün performansını yine yıl içerisinde iyi bir şekilde gideceğini de tahmin ediyorum. Altın, gümüş gibi değerli metaller şu anda fethedenle dolar endeksi nedendi? Bir baskı altında kaldığını söyleyebilirim.