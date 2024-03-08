Paradan daha değerli! İslam Memiş geleceğin yatırımını açıkladı

08 Mart 2024 11:32 - Güncelleme : 08 Mart 2024 16:14

Günümüzde hem dünyada hem de Türkiye'de en çok tercih edilen yatırımlardan biri altın. Dolara karşı para birimi değer kaybeden ülkelerde ise döviz alımı birikimleri koruma konusunda ilk sıralarda yer alıyor. Gelecekte özellikle ekilebilir tarım arazilerinin büyük önem kazanacağını ifade eden Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalar yaptı.

EKİLEBİLİR ARAZİ GELECEĞE DAMGA VURACAK

Ekilebilir alanlar genelinde çok önemli olmaya devam edecek. Yapay gıdalarla sentetik gıdalarla alakalı dünya genelinde yasal düzenlemeler zaten geçti şu anda çarşı pazarda marketlerde yediğinizi içtiğiniz her şeyin.

TÜKETİCİ NE YEDİĞİNİ BİLMİYOR

Sadece insanlar şunun farkında değil. Ne yediğini bilmiyor. Çünkü o paketin içindeki içeriği okumuyorlar. Sadece fiyata bakıyorlar, etiketlere bakıyorlar ve satın alıyorlar. Halbuki iyi bir gıda dedektifi olsa o satın almış olduğu ürünün hangi katkı maddeleri ile desteklendiğini okusa dışarıda yani a dan z ye okusa neyin ne olduğunu aslında net bir şekilde görecek. Çünkü yeni dünya sistemi hiçbir şeyi sizden saklamıyor alenen burada.

Ambalajlarda her şeyin içeriklerini burada yazıyor ama insanlar enflasyon karşısında ambalaja değil, fiyata baktığı için o tarafı es geçiyorlar. İşte GDO’lu ürünler sentetik gıdalar artık bundan sonra insanlar ciddi bir anlamda şu tercih edecek.

TÜKETİCİ FİYATA BAKARAK KARAR VERİYOR

Bakın 15 liraya da patates var, 30 liraya da patates var, 30 TL olan organik olacak, ekleyebilir. Tarım arazisi olanlar ama tarım politikası noktasında dünyada farklı bir uygulama var.

Şu anda malum biliyorsunuz bütün Türkiye genelinde çiftçilerin üreticilerin kazanmadığı hasatlarını kendi topraklarına döktüğü çöplere dökmek zorunda kaldı. Tarlalarda çürüdüğü bir sistem de var. Karşınızda örnek verelim, portakalın kilosu bugün tarlada 1 TL 50 kuruşa bile kimse satın almıyor.

ARAZİSİ OLMAYAN ZİYANDA

Ama bakıyorsunuz manavda 30 liraya portakal almak zorunda kalıyorsunuz. Bu aradaki farka yeni dünya düzeni diyorlar ve bu sistem düzelmedikten sonra ekilebilir Tarım arazisindeki bütün tarım gıdaları maalesef çürümek zorunda kalacak ve bundan sonraki süreçlerde aile fertleri, bireyler kendine ihtiyacını bildirecek.

Tarım arazisine sahip değilse büyük bir ziyanda ben herkese derim ki ekilebilir tarım arazilerine sahip olun ve tarımcılığı yeni nesilde evlatlarınıza mutlaka öğretin çünkü.

EKİLEBİLİR ARAZİSİ OLAN HASARDAN KURTULACAK

Günün birinde cebinizde paranız olur. Çarşıda pazarda sağlıklı gıda bulamazsınız ki, geçen yıl doğal felaketler küresel ısınmalardan dolayı üretimde ciddi bir azalma olduğunu hep beraber gördük. Geçen yıl kayısıya baktık işte geçen yok incir reçeline baktık. Pekmeze baktık.

Yani geleneksel olarak alıştığımız bütün gıdalarda ciddi bir azalma var. Bu yeni dünya sistemi de sentetik gıdaya geçişin hormonlu gıdaya geçişin ve bunların yasalaşmasında hep beraber görmüş olacağız. Yani sağlıklı değil, sağlıksız beslenen toplamda toplumlar enflasyon karşısında fakirleşirken. Ekilebilir tarım arazisi olan kendi ihtiyaçlarını olarak gelen toplumlar bu süreçte hasardan en az etkilenen toplumlar olacaklar.