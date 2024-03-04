İslam Memiş'ten kritik enflasyon açıklaması! ''Vatandaş altın, dolar ve ev alamıyor''

04 Mart 2024 10:45 - Güncelleme : 04 Mart 2024 10:56

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergilerde artışın olmayacağını ifade etmesinin akabinde gözler Şubat ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Şimşek, aynı zamanda borç oranını yüzde 40 oranına düşürmeyi hedefleyen ve enflasyon rakamlarını hızla tek haneye düşürmeye yönelik çalışmalar yapıldığının da altını çizdi. Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini TÜFE aylıkta yüzde 4,53 olurken yıllıkta yüzde 67,07 artığını duyurdu.

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK ENFLASYON AÇIKLAMASI!

TGRT Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız'ın sunduğu programa katılan Finans Analisti İslam Memiş enflasyon sonrası açıklama yaptı. Vatandaşa dikkat çeken Memiş, her yıl söylediği konuyu yeniden ele aldığını ifade etti.

Rakamların bir şeyleri ifade etmediğini belirten Memiş, vatandaşın üzerinde yük olduğunu ifade etti. İşte Memiş'in o açıklamaları;

"Beklentinin üzerinde bir enflasyon var ancak güven politikası olması lazım. Kurum ve kuruluşlara güvenmemiz gerekiyor. Gıda enflasyonu artıyor. Bunun tek çözümü Çalıştay kurulması lazım ki kalıcı çözümlerin politikalar izlenmeli. Veriler en çok vatandaş etkileniyor. Büyüme rakamları ve G20 ülkelerle karşılaştırılmamalı. Vatandaşlar rakamlar büyüdükçe altın, dolar, ev alamadıklarını görüyorlar. Bunları vatandaşlar yaşıyor. Ve en çok onların cebi yanıyor. Ev alamıyor araba alamıyor. Dolar alamıyor altın alamıyor. Vatandaşlara ekonomisine göre bir politika düzenlenmeli. Zamlar ve alınan maaşlar ortada."

VATANDAŞLARI KİMSE GÖRMÜYOR!

Memiş'in açıklamalarında dikkat çeken konu ise, enflasyon sonrası artacak olan gıda ve kiralardaki artış olacak. 2024 yılının ilk aylarında emekli, memur ve asgariye yapılan zam oranlarının enflasyonun altında kaldığını hatırlatan Memiş, tek çözümün bu durumlarda oturulup Çalıştay kurularak vatandaşların dinlemesi gerektiğini ifade etti. Seçim vaatlerinden de dem vuran Memiş, "seçimlere kadar her şey güzel görünürken vatandaşlar daha sonra unutuldu" dedi. Pazar fiyatlarında hızlı artışı gıda artışlarına dikkat çekti. Acilen vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.