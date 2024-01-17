İsrail, Kızıldeniz'i kilitleyince otomotivde rota Türkiye’ye döndü

17 Ocak 2024 06:43 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 06:45

Gazze'de başlattığı insanlık dışı saldırıların ardından savaşı tüm coğrafyaya yaymak için elinden geleni yapan İsrail, deniz ticaretini de vurdu. Kızıldeniz’de İsrail’in sebep olduğu gerilimin ilk etkileri otomotiv sektöründe karşılık buldu.

Çin'den yola çıkan yük gemilerinin kısa olan Kızıldeniz rotası yerine güvenli olduğu için Afrika kıtasını dolaşması, yedek parça teslimlerini 3 hafta uzattı. Bu durum karşısında parçaların bir çoğunu Çin’den tedarik eden Tesla, 12 Şubat’a kadar üretime ara verdiğini duyurdu. Volvo ve Suzuki gibi devler de tedarik sıkıntısı nedeniyle otomobil üretimine ara vereceğini açıkladı.

TARİHİ İPEK YOLU YENİDEN CANLANDI

Gemi trafiğinin aksaması gözleri hâliyle kara yoluna çevirdi. Çin’den başlayarak Hindistan ve İsrail’e oradan Yunanistan ulaşarak Avrupa’ya çizilen ticaret yolunu Gazze'deki savaş tıkıyor. Kuzey Rotası olarak adlandırılan Rusya toprakları içine giren alternatif rota ise ambargo uygulamalarına takılırken Orta Asya üzerinden Azerbeycan, Ermenistan ve Türkiye hattı ise rakipsiz bir alternatif oluşturuyor. Bu durum yedek parça temini için Türkiye'ye rağbeti artırdı.

GÜÇ SAVAŞI TİCARETİ VURDU

Konuyla ilgili Türkiye gazetesine konuşan Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu küresel ekonomide beklenen yavaşlamaya dikkat çekti. Global pazarlarda artan faizler, yükselen enflasyon neticesinde küresel ekonominin önümüzdeki yıllarda daha yavaş ilerlemesinin beklendiğini belirten Eroldu "Bu ihracat ağırlıklı olan otomotiv sektörü açısından potansiyel sorunları da beraberinde getirebilir" dedi.

Amerika, Çin ve Avrupa Birliği arasında devam eden güç ve ticaret savaşının varlığına dikkat çeken Eroldu, "Bu, biraz daha su üzerine çıkmaya başladı. Bunun da bütün ülkelere farklı seviyelerde olumlu olumsuz etkileri olacak” ifadelerini kullandı.

Ümit Burnu’nu dolaşan nakliye gemilerini işaret eden Eroldu, “Son günlerde de gördük ki lojistik herkes için bir sorun ama bu bizim için fırsatları da beraberinde getiriyor. Çünkü bu jeopolitik riskleri daha iyi yönetmek ve tedarik zincirini daha iyi yönetmek için en iyi formül; uzak satıcılardan yakın satıcılara yönelik bir geçiş hareketi. Bunun olumlu sinyallerini de görmeye başladık” diye konuştu.

KRİZ FIRSAT DOĞURDU

Türkiye’de otomotiv sektöründe parça ihracatında artışın yaşanmaya başladığını belirten Eroldu, “Birtakım parça taleplerinin Uzak Doğu ve Çin yerine Türkiye’deki yan sanayicilere kaydığını görüyoruz. Herkeste bu jeopolitik konular ve tedarik zinciri kırılmaları yüzünden bir endişe söz konusu. Farklı sektörlerde bu riskleri yönetmek için tedarik parklarını daha yakın noktara konumlandırmaya çalışacak. Biz de rekabetçi bir ülke olarak bu durumun bize oluşturduğu fırsatları görüyoruz. Dolayısıyla aslında küresel bir gündem yalnızca riskleri barındırmıyor, aynı zamanda fırsatları da beraberinde getiriyor” dedi.

Öte yandan BMW, Renault ve Stellantis gibi markaların tedarikçilerinin büyük bölümü Avrupa ve çevresinde üretim yaptığı için deniz taşımacılığında yaşanan aksamadan dolayı üretimde sıkıntı yaşamayacağı bildiriliyor.