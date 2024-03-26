İşsizliğin en düşük olduğu 3 il belli oldu

26 Mart 2024 01:01 - Güncelleme : 26 Mart 2024 01:01

Türkiye İstatistik Kurumu, "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİĞİN EN DÜŞÜK OLDUĞU BÖLGE

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde oluşan TR82 bölgesinde işsizlik oranı, 2022 yılına göre 1,3 puan azalarak yüzde 4,9 oldu. Bu işsizlik oranı ile bölge, 26 bölge arasında işsizlik oranının en düşük olduğu bölge oldu.

Bölgede, erkeklerdeki işsizlik oranı geçen yıla göre 1,1 puanlık azalışla %3,5 olurken bu oran ile yine bölgeler arasında en düşük değere sahip bölge konumuna geldi.

Kadın işsizlik oranı ise önceki yıla göre 1,2 puan azalarak yüzde 7,3 seviyesine gelirken işsizlik oranı ile bölge, 26 bölge arasında işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu.