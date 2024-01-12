İşsizlik maaşına zam geldi, en düşük ödenek tutarı belli oldu! İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

12 Ocak 2024 09:06 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:15

Asgari ücretin 17 bin 2 liraya çıkmasının ardından mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık ve kreş yardımı gibi ödenekler gibi işsizlik maaşı ödeneklerin de değişti. İşsizlik maaşının en alt ve üst tutarları belirlendi. Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan işsizlik ödemeleri 10 ay boyunca düzenli olarak maaş gibi hesaba yatıyor.

EN DÜŞÜK ÖDENEK BELLİ OLDU

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, yeni asgari ücretle birlikte en düşük işsizlik ödeneği 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 lira oldu. Yasaya göre işsizlik ödeneğinin en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yükseği yüzde 80'i kadar yatırılıyor.

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ TEKLİF EDİYOR

İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlara İŞKUR, GSS primini ödeme dışında yeni bir iş bulma, aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs, programlar ayarlıyor. Kurumun teklif ettiği işyeri ile görüşüp kabul ettiği halde işe başlamayanların işsizlik maaşı kesiliyor.

Ancak, eğitim durumu, yaş, cinsiyet, fizik ve sağlık durumuna uygun olmayan bir işte çalıştırılması istenmesi, işin ikâmet edilen belediye sınırları dışında olması durumunda iş reddedilmiş sayılmıyor. Teklifi kabul edip işe başlamış olsa bile iş yerinde İş Kanunu'nda belirtilen çalışma koşullarına aykırılık halinde ayrılıp işsizlik ödeneğinin devamı talep edilebiliyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAK İÇİN NE KADAR SÜRE ÇALIŞILMALI?

İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, ayrılmadan önceki son 120 gün de sigortalı çalışma zorunluluğu bulunuyor. İşyerinde çalışırken, istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına karşın kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler yararlanabiliyor. İşsizlik ödeneği son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında ödeniyor. Sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. İşsizlik ödeneği, brüt asgari ücreti yüzde 80'ini aşamıyor.

İSTİFA EDEN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

İŞKUR tarafından iş arayan kaydı yapılarak ödenek bağlanıyor. Kendi isteği ile işten ayrılanlar alamıyor. Hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurulması gerekiyor.

Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği hak kazanılan toplam süreden düşülüyor. Örneğin işsiz kalan bir vatandaş mücbir neden dışında 2 ay geç başvurduysa ve bu sürede normalde 8 ay işsizlik ödeneği alma hakkı doğduysa gecikilen iki aylık süre düşülür ve 6 aylık maaş ödenir, iki aylık hak kaybı olur.