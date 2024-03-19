İstanbul Corporate Games, şirketler arası rekabeti zirveye taşırken sporun birleştirici gücünü kullanıyor

19 Mart 2024 15:12 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:15

Şirketlere spor, strateji ve takım ruhu alanlarındaki yeteneklerini 19 branşta sergileme fırsatı sunan etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. İstanbul olarak bu yıl 22. senesini kutlayacak olan oyunlar, İngiltere, Avusturalya, Yeni Zelanda, Yunanistan gibi birçok farklı ülkede de düzenlenmeye devam ediyor. Toplamda 5 kıta 30 ülkede yapılan bu sportif organizasyonda, birincilik madalyası kazanacaklar World Corporate Games’te yarışma hakkı kazanıyor.

Farklı ilgi alanlarına sahip çalışanları sportif ve centilmen bir ruhla bir araya getirecek olan bu etkinlik, şirketler açısından takım olma, şirket aidiyeti gibi duyguları yeşertecek ve firmalar arasındaki rekabeti spor sahalarına taşıyan Multi Spor Festivali olarak ev sahipliği yapıyor.



Etkinliğin İstanbul ayağının kurucusu ve eski milli kürekçi Ümit Hallaç, Türkiye’de aktif olarak spor yapan çok az bir kesim olduğunu ve bunun günlük rutinlerine dahil edebilmeleri için işverenlerin etkisinin büyük olduğunu söylüyor. Şirketler arasında başlayan bu sportif platformun, insanların fiziki ve sosyal dönüşümlerine oldukça katkı sağladığını dile getiren Hallaç, günümüz dünyasında sporla beraber fair-play ruhunu yaşatacak olan bu tip organizasyonların spor kültürünü geliştirirken tüm dilleri, dinleri, renkleri, ulusları birleştirebilen en güçlü sosyal köprü oluşturduğunu unutmamak gerektiğini dile getiriyor.

Etkinliğe katılmak isteyen şirketler web sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor ve erken kayıt dönemi avantajlarından yararlanabiliyor. Son tarih 3 Mayıs 2024.