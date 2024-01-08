İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Yeni ücretler belli oldu

08 Ocak 2024 11:39 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:03

Bugün gerçekleştirilen UKOME Toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam talep edildi. Oylamada yeni teklif oybirliği ile kabul edildi.

Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL’den 18.07 TL’ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

TAKSİ İNDİ BİNDİ 90 TL

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

AYLIK AKBİL 1388 TL

İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.

OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ

0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapmıştı.

TAKSİ VE SERVİS ŞOFÖRLERİ ZAM TALEP ETMİŞTİ

Taksicilerin ardından servis şoförleri, kalem harcamalarındaki artış nedeniyle yüzde 60 zam talep etmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yüzde 65 zam talep etmişti. Başkan Eyüp Aksu, indi-bindi ücretinin 120 lira olması gerektiğini vurgularken, taksiciler arasında zam talebi konusunda farklı görüşler bulunuyor.