01 Ocak 2024 00:17 - Güncelleme : 01 Ocak 2024 00:24
İşte 2024 zamlı köprü ve otoyol geçiş ücretleri!
1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Osmnagazi köprüsü, Yavuz Sultan Selim köprüsü ve 1915 Çanakkale köprüsü geçiş ücretleri tarifesini duyurdu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol geçiş fiyatlarını açıkladı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlar, ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 Ocak 2024’e ertelenmişti.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Osmnagazi köprüsü, Yavuz Sultan Selim köprüsü ve 1915 Çanakkale köprüsü geçiş ücretleri tarifesini duyurdu.
İşte 1 Ocak itibarı ile uygulanacak yeni fiyat tarifleri şöyle:
https://twitter.com/KarayollariGM/status/1741548862727168417