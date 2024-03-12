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12 Mart 2024 19:57 - Güncelleme : 12 Mart 2024 19:58

İtalya'dan yapay zeka için 1 milyar avroluk yatırım fonu

Teknolojide büyük atılımlar yapmak isteyen İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka için 1 milyar avroluk yatırım fonu açıkladı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
İtalya&#039;dan yapay zeka için 1 milyar avroluk yatırım fonu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zekaya yönelik 1 milyar avroluk yatırım fonu oluşturacaklarını ayrıca bu sektöre yönelik hükümet olarak yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Meloni, "İtalya için Yapay Zeka" programına gönderdiği video mesajında, "Hükümet, halihazırda onaylanma sürecindeki Avrupa düzenlemesini tamamlayıcı nitelikte bazı ilkeler ile kurallar koymaya yönelik ve üretim kapasitemizi teşvik edecek en etkili önlemleri belirlemeyi amaçlayan bir yasa hazırlıyor." dedi.

SEKTÖR İÇİN 1 MİLYAR AVRO

Başbakan Meloni, yapay zekaya endeksli teknolojilerin kullanımında yetkili makam olarak hareket edecek en uygun kurumu belirlemek için de çalışacaklarını dile getirdi. Meloni, yapay zeka sektörü için 1 milyar avroluk yatırım fonu oluşturacakları bilgisini verdi.

İtalya'dan yapay zeka için 1 milyar avroluk yatırım fonu - 1. Resim

Diğer yandan, bugün 5 yıllık endüstri planını açıklayan devlet kontrolündeki İtalyan savunma sanayi firması Leonardo'nun 2024-2028 döneminde, dijitalleşme yoluyla rekabet gücünü artırma, siber yetenekleri geliştirme ve yapay zeka da dahil yenilikçi teknolojilere yönelik AR-GE harcamalarına odaklanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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