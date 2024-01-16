Kabine toplantısı CANLI izle! EMEKLİ EK ZAMMI BELLİ OLUYOR! Kabine toplantısında alınan kararlar neler?

16 Ocak 2024 15:35 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:51

Kabine toplantısı canlı izle! Bugün en önemli gündem maddeleri arasında SSK ve BağKur emeklilerine yapılacak zam oranı var. Kabine toplantısı başladı. Kabine toplantısını canlı izlemek isteyenler, son dakika emekliye ek zam haber ve gelişmelerini TGRT Haber canlı yayını ile takip edebilirler. İşte Kabine toplantısı canlı haberimizde…

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE

Kabine toplantısı bugün önemli gündem maddeleri ile toplandı. Kabine toplantısının ana gündem maddeleri arasında emekliye ek zam ve terörle mücadele yer alıyor. Kabine toplantısı ile ilgili son bilgiler ve Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları canlı olarak TGRT Haber’de anbean ekranlara geliyor. İşte Kabine toplantısı canlı haber akışı:

KABİNE TOPLANTISI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLDU?

En düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 7500 TL olarak uygulanıyor. Burada yeni rakam belirlenecek. Emekli kök maaşları için refah payı ve kademeli zam değerlendirilecek. Maaş zammı düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak. Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak. Emekliye refah payı için son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 29,78'lik enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. İki emekli grubu arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının giderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapıldı.

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılması bekleniyor. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:00-19:30 gibi düzenlemenin detaylarını açıklaması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemelerin de içinde olacağı yasa teklifini hafta başında Meclis'e sundu. TBMM bugün çalışmalarına başlıyor. Ayrıca bu kanun teklifinin içerisinde asgari ücrette devlet desteğinin 700 TL'ye çıkarılması ile beraber kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Kabine sonrası kesinleşen emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için rakamlar bu kanun teklifi içerisine konulacak.