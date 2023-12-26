Kabine toplantısı öncesinde Beştepe’de asgari ücret zirvesi! Kulisler hareketlendi, işte ağır basan zam oranı

26 Aralık 2023 16:13 - Güncelleme : 26 Aralık 2023 16:14

Milyonlarca çalışanın 2024 zammını belirleyecek zam görüşmelerinde Beştepe hareketliliği yaşanıyor. 7 milyondan fazla çalışanın maaşları için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRİYOR

NTV canlı yayınında paylaşılan kulis bilgisine göre, çarşamba günü Kabine Toplantısı öncesi işçi ve işveren tarafının Beştepe’de bir araya gelmesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her iki tarafı yanına alarak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA AĞIR BASAN ORAN

Kulislerde asgari ücrette ağır basanın oranın yüzde 50 olduğu ifade ediliyor. Bir başka deyişle asgari ücrete yüzde 50’lik zamda asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret halen net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.