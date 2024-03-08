Kadın girişimciliğini ve istihdamını artıracak düzenlemeler yolda! 4 yıllık eylem planı açıklandı

08 Mart 2024 16:16 - Güncelleme : 08 Mart 2024 16:21

Hükümet 4 yıllık eylem planını açıkladı. Kadın girişimciliğini ve istihdamını artıran düzenlemeler geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2024-2028 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ilde uygulanacak strateji belgesini ve yeni yol haritasını duyurdu. Bakanlık, vizyonunu Türkiye Yüzyılı” belirledi ve kadının hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesine odaklanacak maddeleri tek tek açıkladı.

EĞİTİM, SAĞLIK, EKONOMİDE KADININ GÜCÜ ORTAYA KONACAK

Yeni eylem planının temel politika eksenlerini; Eğitim, Sağlık, Ekonomi, Liderlik ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım, Çevre ve İklim Değişikliği olarak belirledik. Planda; “5 Temel Amaç”, “20 Strateji”, “83 Faaliyet” yer alıyor.

KADINLARIN İŞ GÜCÜ PİYASALARINA KATILIMLARI SAĞLANACAK

Eylem planında Ekonomi alanında 4 strateji belirlendi. Bakanlık “Kadınların ekonomik güçlenmeleri için değişen işgücü piyasalarına tam, eşit ve etkin katılımlarını sağlamak.” temel amacı doğrultusunda yeni düzenlemeleri devreye alacak. Buna göre, kadınların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve insana yakışır işlerde istihdamlarını arttırmak için mevzuatın gözden geçirilerek iyileştirici düzenlemeler yapılmasını ilk hedefler arasında yer aldı.

İŞGÜCÜ PİYASASI İÇİN YENİ BECERİLER KAZANDIRILACAK

İkinci stratejide ise, kadınlara ve kız çocuklarına, ikiz dönüşüme (yeşil ve dijital dönüşüm) uyumlu işgücü piyasasında ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yetenekler kazandırılması hedefleniyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE EŞİTLİK DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANACAK

Sürdürülebilir kalkınma için kadınların ekonomik güçlenmelerini desteklemek amacıyla eşitlik ve kapsayıcılık temelinde kamu ve özel sektörün dönüşümünün sağlanacak.

GİRİŞİMCİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Kadın girişimciliğinin her alanda desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara hız verilecek.

İŞTE KADININ GÜÇLENMESİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2024-2028)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın paylaştığı 2024-2028 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı şu şekilde:

"Eğitim alanında “Kadınlar ve kız çocuklarının hayat boyu öğrenme dâhil eğitimin tüm kademelerine tam erişimleri ve etkin katılımlarını sağlamak” temel amacı doğrultusunda;

Kadınların okuryazarlık oranının %100 seviyesine yükseltilmesi ve nitelikli okuryazarlık düzeylerinin artırılmasını,

Zorunlu örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranlarının %100 seviyesine yükseltilmesi, kadınların ve kız çocuklarının eğitimin her kademesinde kayıt, devam ve tamamlama oranlarının artırılmasını,

Eğitimde kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik araştırmalar yapılması ve kurumların kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik kapasitelerinin geliştirilmesini,

Tüm eğitimciler, öğretim programları ve eğitim öğretim materyallerinin kadın erkek eşitliğine duyarlılığının artırılmasını,

Hayat boyu öğrenme programı aracılığıyla kadınların sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımlarının sağlanmasını hedefliyoruz

Sağlık alanında “Kadınlar ve kız çocuklarının tüm yaş grupları ve farklılaşan ihtiyaçlarını gözeten kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunmak’’ temel amacı doğrultusunda;

Kadın ve sağlık alanında cinsiyet temelli veri üretimi, niceliksel ve niteliksel araştırmalar ve analiz çalışmalarının yaygınlaştırılmasını,

Sağlık hizmeti sunumunda kadınlara yönelik yaşam boyu, farklılaşan ihtiyaçları karşılayan, kapsamlı ve bütüncül kadın sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesini,

Sağlık alanında çalışanların, eğitimci ve öğrencilerin kadının güçlenmesi alanında bilgi ve farkındalığının artırılmasını,

Kadınların sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesini,

Toplumun, kadın ve erkek her yaş grubunda kadın sağlığı konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılmasını hedefliyoruz.

Ekonomi alanında “Kadınların ekonomik güçlenmeleri için değişen işgücü piyasalarına tam, eşit ve etkin katılımlarını sağlamak.” temel amacı doğrultusunda;

Kadınların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve insana yakışır işlerde istihdamlarını arttırmak için mevzuatın gözden geçirilerek iyileştirici düzenlemeler yapılmasını,

Kadınlara ve kız çocuklarına, ikiz dönüşüme (yeşil ve dijital dönüşüm) uyumlu işgücü piyasasında ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yetenekler kazandırılmasını,

Sürdürülebilir kalkınma için kadınların ekonomik güçlenmelerini desteklemek amacıyla eşitlik ve kapsayıcılık temelinde kamu ve özel sektörün dönüşümünün sağlanmasını,

Kadın girişimciliğinin her alanda desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasını hedefliyoruz.

Liderlik ve Karar alma Mekanizmalarına Katılım alanında “Siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında ulusal ve yerel düzeyde kadınların temsilini artırmak ve karar süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak.” temel amacı doğrultusunda;

Liderlik ve karar alma süreçlerinde kadın temsilinin artırılması için kurumların kapasitesinin geliştirilmesini,

Liderlik ve karar alma mekanizmalarında kadın temsilini artırmak amacıyla toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmesini,

Kadınların siyasal hayata katılımı ile yetki ve karar alma süreçlerinde yer almasına katkıda bulunacak araştırma ve düzenlemeler yapılmasını hedefliyoruz

Çevre ve İklim Değişikliği alanında “Çevre ve iklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocuklarına yönelik etkilerini tespit ederek ihtiyaçlar çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirilmesini sağlamak.” temel amacı doğrultusunda;

Çevre ve İklim değişikliğinin kadınlara yönelik etkilerinin belirlenebilmesi için ilgili kurumlar tarafından cinsiyet temelli veri üretilmesi, uyum ve riskin araştırılması ve veri analizinin yapılması, bilimsel çalışmaların teşvik edilmesini,

Çevre ve iklim değişikliği politikalarının cinsiyete duyarlı planlanması, bütçelenmesi ve uygulanmasına kadınların etkin katılımının sağlanmasını,

Çevre ve iklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri konusunda toplumda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz

5 temel politika ekseni doğrultusunda uygulayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız ile kadınlara yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz.

2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı tüm Kamu Kurumları, Üniversiteler, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütmeyi hedefliyoruz."