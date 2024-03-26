Kakao fiyatları kritik rakamı aştı

26 Mart 2024 14:30 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:39

Kakao fiyatları yılın başından bu yana hızla yükselmeye devam ediyor.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

Batı Afrika meydana gelen olumsuz hava koşulları, arz açığının 3. yılda da devam edeceğini gösteriyor. En büyük ithalatçılardan olan Avrupa Birliği'nde de orman tahribatına neden olan ürünlerin ithalatına sınırlama getirilmesi fiyat artışında etkili oluyor.

10 BİN DOLARI AŞTI

Mart ayında kakao fiyatları yüzde 50’ye yakın artış gösterdi. New York'ta en aktif kontratın ton başına fiyatı yüzde 4,1 artarak 10 bin 047 dolara yükseldi. Uzmanlar fiyatların 10 bin doları aşabileceği konusunda uyarmıştı.

Londra'da da en aktif kontrat da bu sene ikiye katladı. Kakao fiyatları dün ton başına 9 bin doları da aşarak tonu 9 bin dolar civarında olan bakırı geride bırakmıştı.