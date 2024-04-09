Kamp tutkunlarını çıldırtan indirimler! 2 kişilik otomatik kamp çadırı, katlanabilir kamp sandalyesi 11 Nisan'da A101'de

09 Nisan 2024 15:37 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:04

Türkiye'nin lider market zinciri olan A101'de havaların ısınmasıyla beraber kamp tutkunlarının ilgisini çeken ürünler getirdi. Bunun yanı sıra yeni anne olacaklar için de birbirinden farklı ve bol çeşitli bebek bakım ürünleri de raflarda yerini alacak. A101'de ilk bahar havası esintileri yer aldı. Evini boyamak isteyenler içinde A101 rafları dolduracak. Tüm ürünler Perşembe günü rafları doldurup taşıracak.

A101'DE 11 NİSAN KATALOGLARINDA YER ALACAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led TV 25 bin 999 lira

JVC 55" Ultra HD Android TV 14 bin 999 lira

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV 17 bin 999 lira

ONVO 43" Full HD Android 13 Smart Led TV 6 bin 899 lira

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led TV 6 bin 199 lira

Hiking A43 Cep Telefonu 4 bin 999 lira

Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 lira

Kiwi Su Isıtıcı 249 lira

Sinbo Elektrikli Cezve 199 lira

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 lira

Homed Royaltea Çay Makinesi 999 lira

Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.199 lira

Kiwi Şarjlı Buğu Spreyi 99,90 lira

Mermer Desenli Katlanır Masa 549 lira

Mermer Desenli Yer Sofrası 329 lira

Cem Nero Tava Seti 2'li 249 lira

Borosilikat Tencere 299 lira

Mermer Desenli Katlanır Masa 549 lira

Mermer Desenli Yer Sofrası 329 lira

Cem Nero Tava Seti 2'li 249 lira

Borosilikat Tencere 299 lira