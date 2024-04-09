Kamp tutkunlarını çıldırtan indirimler! 2 kişilik otomatik kamp çadırı, katlanabilir kamp sandalyesi 11 Nisan'da A101'de
A101'de bu hafta kamp tutkunlarını sevindirecek ürünler geliyor. 2 kişilik kamp çadırından katlanabilir kamp sandalyesine kadar her şey 11 Nisan'da A101 market raflarında yer alacak. İşte 11 Nisan A101 aktüel kataloğu ve indirimli ürünler
Türkiye'nin lider market zinciri olan A101'de havaların ısınmasıyla beraber kamp tutkunlarının ilgisini çeken ürünler getirdi. Bunun yanı sıra yeni anne olacaklar için de birbirinden farklı ve bol çeşitli bebek bakım ürünleri de raflarda yerini alacak. A101'de ilk bahar havası esintileri yer aldı. Evini boyamak isteyenler içinde A101 rafları dolduracak. Tüm ürünler Perşembe günü rafları doldurup taşıracak.
A101'DE 11 NİSAN KATALOGLARINDA YER ALACAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led TV 25 bin 999 lira
JVC 55" Ultra HD Android TV 14 bin 999 lira
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV 17 bin 999 lira
ONVO 43" Full HD Android 13 Smart Led TV 6 bin 899 lira
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led TV 6 bin 199 lira
Hiking A43 Cep Telefonu 4 bin 999 lira
Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 lira
Kiwi Su Isıtıcı 249 lira
Sinbo Elektrikli Cezve 199 lira
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 lira
Homed Royaltea Çay Makinesi 999 lira
Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.199 lira
Kiwi Şarjlı Buğu Spreyi 99,90 lira
Mermer Desenli Katlanır Masa 549 lira
Mermer Desenli Yer Sofrası 329 lira
Cem Nero Tava Seti 2'li 249 lira
Borosilikat Tencere 299 lira
Mermer Desenli Katlanır Masa 549 lira
Mermer Desenli Yer Sofrası 329 lira
Cem Nero Tava Seti 2'li 249 lira
Borosilikat Tencere 299 lira