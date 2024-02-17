Kamu bankaları adım attı! Bakan Bolat duyurdu: Kredi kartı komisyonlarına indirim yapıldı

17 Şubat 2024 11:56 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 12:01

Kredi kartı komisyonlarının rekor seviyelere gelmesiyle birlikte pek çok sektörden düşürülmesine yönelik çağrılar geliyordu. Kamu bankaları ilk adımı arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üç büyük kamu bankasının, kart komisyon oranlarında indirime gittiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat üç büyük bankanın bu adımı ile ilgili

Pek çok sektörde Üç kamu bankasından kredi kartı komisyonlarında indirim kararı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) düzenlenen ‘STK İstişare Toplantısı’nda konuştu.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA DA KOMİSYON DÜŞÜRÜLDÜ

Bakan Bolat, “Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

İHRACATÇILARA YEŞİL PASAPORT GELİYOR

Bakan Bolat, ihracatçılar için yeşil pasaport konusunda da çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bolat, söz konusu çalışmanın Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiğini ifade etti.