Kamu işçisinden zam talebi: Maaşlarda merdiven sistemi kurulsun

23 Şubat 2024 15:27 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 15:32

Kamu işçileri, memur ve emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zammın kendilerine de yansıtılmasını istiyor. Öz Orman-İş Sendikası başkanı Settar Aslan, bu konudaki talebi bir kez daha dile getirirken yeni işçiyle kıdemli işçi arasındaki ücret makasının daralmasını da eleştirdi.

"YAPILAN ZAM KAMU İŞÇİSİNE DE VERİLSİN"

Settar Aslan, kamu işçisinin memur ve emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zammın kendilerine de yansıtılmasını istediklerini belirterek “Sağ olsun hükümetimiz en düşük memur maaşını 32 bin liraya getirdi. Aslında hükümetimizden şunu bekliyorduk memurlarımıza ve emeklilerimize verilen yüzde 49,25'lik zam oranın kamu işçisine de verilmesini istemiştik, bunu yine talep ediyoruz. Ocak ayında ek protokol imzalandı. Sözleşme başlangıç tarihi 1 Ocak olanların aldığı yüzde 32,57 oranındaki zam, sözleşme başlangıcı 1 Mart ve sonraki aylarda olanlara da uygulandı.” diye konuştu.

"MAAŞLARDA MERDİVEN SİSTEMİ KURULMALI"

Öz Orman-İş Sendikasının 55. temsilciler toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan sendika başkanı Settar Aslan, yeni işçiyle kıdemli işçi arasındaki ücret makasının daralmasından şikayet etti. Aslan, 10 yıllık işçi ile 25 yıllık işçinin maaşı birleşti. İş yerlerinde rahatsızlık doğurmaya başladı. Eski işçi ile yeni işçi arasındaki merdiven sisteminin kurulmasını istiyoruz” dedi.

“TALEPLERİ DİKKATE ALACAĞIZ”

Toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ise talepleri dikkate alacaklarını belirtti. Özçelik, hem kamu çerçeve protokolüyle getirilen şartları hem ücretlerdeki basamak sistemiyle ilgili taleplerine inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz danışma kurulları toplantılarımızda dile getirip, hep birlikte vesile oluruz” dedi. Özçelik, enflasyonun tahribatını emekçilere hissettirmemek için gayretle çalıştıklarını belirtti.

İstihdamı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Özçelik, “istihdam tüm zamanların en yüksek seviyesine 32,5 milyona ulaştı” diye konuştu.