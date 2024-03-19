KAP açıkladı! Fitch Ratings THY’nin kredi notunu yükseltti

19 Mart 2024 11:03 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:06

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings THY kararını açıkladı. Fitch THY'nin kredi notunu yükseltirken, not görünümü 'durağan' olarak teyit etti.

THY'NİN KREDİ NOTU YÜKSELDİ

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir" ifadeleri yer aldı.