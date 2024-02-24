Kara parayla mücadelede yeni vergi, gözler seçim sonrasında

24 Şubat 2024 10:44 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 10:47

Kripto paralardan elde edilen kazançların denetlenebilirliğinin sağlanması için ekonomi yönetimi bir süredir çalışmalara devam ediyor. Kripto paraların yasallaşması ve işlem vergisi alınması gündemde.

KARA PARANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Son dönemler artan kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçişmesinin en önemli ayaklarından birini kripto düzenlemesi oluşturuyor. Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi.

HEDEF BORSALARDA ŞEFFAFLIK

TRT Haber’de yer alan habere göre, düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek. Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.

ŞİFRELEME GÜNDEMDE

Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek. Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.

Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak. Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.