Karpuzda ilk hasat yapıldı! Seradan çıkış fiyatı belli oldu

07 Nisan 2024 03:35 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 03:37

Bayram tatilinde çalışana çift ödeme! Rakam belli oldu, işte fazla mesai ücreti hesaplaması

Bayram tatilinde çalışana çift ödeme! Rakam belli oldu, işte fazla mesai ücreti hesaplaması

Karpuzda hasat dönemi başladı. Sıcak havalar nedeniyle karpuzda hasat bu yıl erken başlarken çiftçi de ilk mahsul için canla başla çalışıyor. Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi Antalya'nın Serik ilçesi Dikmen Mahallesinde yetiştirilen karpuz bu yıl verimliliği ile İran karpuzuna rakip oldu.

YERLİ KARPUZDA HASATIN İLK ÜRÜNLERİ ALINDI

Ocak ayında ekilen yerli karpuzların aroması ve tadıyla İran karpuzuna karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu anlatan tüccar Kasım Yaşar, "Karpuz hasatımız başladı. Hasat için meyvemizin günü geldi. Paramız dışarıya gitmemesi için üreticilerimiz bu ürünü yetiştirmiş. Hasadını yaptığımız karpuzları Ankara'ya göndereceğiz. İç piyasada her yere hizmet veriyoruz. Karpuzların aroması, tadı çok güzel. Vatandaşımız, İran karpuzu yerine yerli malımız olan karpuzları tercih etsin. Türkiye'nin malı kendine yeter” dedi.

KARPUZUN KİLOGRAM FİYATI BELLİ OLDU

İlk hasat ile birlikte karpuzun seradan çıkış fiyatı da belli oldu. Karpuzun kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor.

Karpuzumuzun kilogram fiyatının 23 - 25 lira arasında olduğunu aktaran Yaşar, “İlk hasatımızda 1 dönümde ortalama yaklaşık 4 ton kırım yapacağız. Haftaya yine bu şekilde hasada devam edeceğiz. Burası yaklaşık 6 dönüm bir sera. Üreticimiz Ocak ayında üretime başlamış ve yaklaşık 3 ay sonra da hasada başlandı" şeklinde konuştu.