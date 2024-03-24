Kartalkaya'da kayak sezonu kapandı! Tatilciler son günün keyfini çıkardı

24 Mart 2024 14:52 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:57

Milyonların yeni tutkusu trend oldu! Uyku turizmi sadece “İyi geceler” vaat ediyor

Milyonların yeni tutkusu trend oldu! Uyku turizmi sadece “İyi geceler” vaat ediyor

Kartalkaya'da kayak sezonu kapandı. Köroğlu Dağları'nın tepesindeki 2 bin 500 yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu kayak merkezi Kartalkaya'da, 15 Aralık'ta kayak sezonu açılmıştı.

Sezonun açılması ile kayak tutkunları toplam 75 kilometre uzunluğundaki pistlere sahip kayak merkezine akın etti. Özellikle hafta sonları ve sömestr tatilinde Kartalkaya'daki oteller tamamen doldu.

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya’da, 3 ay süren sezon sona erdi. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi’ne bu yıl 250 bin ziyaretçi akın etti.

SON GÜNDE TATİLCİLER KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Sezonun son gününde Kayak Merkezi’nde tatilini yapan ziyaretçiler, güneşli havada kayağın tadını çıkardı.

Kartalkaya'da bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, "Sezonda bizi tercih eden kayak severlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Önümüzdeki sezon daha güzel pistlerle, daha uzun pistlerle onları karşılamayı, onlar için güzel yatırımlarla, güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Her ne kadar sezonun başında kar biraz geç yağsa da, biz yapay karlama sistemimizle bunları takviye ettik. Sonunda gayet güzel bir sezon geçirdiğimizi ifade etmek isterim" dedi.

"SEÇİMLER NEDENİYLE ERKEN KAPATIYORUZ"

Sezonu erken kapatmalarındaki sebebi anlatan Avcı, "Buradaki kadromuzu Güneye, Antalya'ya, Kıbrıs'a ve Bodrum’a göndereceğiz. Önümüzdeki hafta da seçimlerin olması nedeniyle böyle bir karar aldık. Bölge olarak yaklaşık 250 bin kişi geldi. Bunların içerisinde günübirlikçilerde dahil. Otellerin doluluk oranına bakıldığında güzel bir sezon geçirdik" diye konuştu.