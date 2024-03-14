'KDV ve ÖTV'de artış olacak' iddiasına yalanlama

14 Mart 2024 19:29 - Güncelleme : 14 Mart 2024 19:32

Bazı haber sitelerinde yer alan; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV’de artış olacağını söylediğine daire haberler yer almıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı.

"SPEKÜLATİF HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak.” iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Bahse konu toplantıda Bakan Şimşek’in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV’de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir"