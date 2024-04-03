Kentsel dönüşüm yatırımcı tercihini değiştirdi, yıkılacak evlere talep arttı

03 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:30

İstanbul’da 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için Yarısı Bizden kampanyasına başvuru yapıldı. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, iş yeri için de 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi desteği veriliyor. Kentsel dönüşüm hareketliliği emlak sektöründe bir yeniliğe yol açtı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı kentsel dönüşüm sürecini değerlendirerek şunları kaydetti:

DÖNÜŞÜME GİDECEK EVLERE TALEP ARTTI

''Özellikle deprem öncesi yapılmış eski yapıların metrekare fiyatları ile yeni inşa edilmiş yapıların metrekare değerli arasında üç katın üzerinde değer farkı bulunuyor.

Bu durum son dönemde yatırımcıyı kentsel dönüşüm kapsamında yenilenebilecek evleri satın almaya yöneltti diyebiliriz. Emlak işletmelerimize son dönemde gelen yatırımcıların özellikle kentsel dönüşüme uygun yerler aradıklarını görüyoruz”

400 BİN BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde bakanlık verilerine göre kentsel dönüşüm ile 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 400 bin bağımsız bölümün ise dönüşüm süreci devam ediyor. Gayrimenkul yatırımcıları da son dönemde özellikle kentsel dönüşüme girecek daireleri satın almak istiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

YATIRIMCIYA YENİ BİR FIRSAT DOĞDU

Emlak işletmelerimize son dönemde gelen yatırımcıların özellikle kentsel dönüşüme uygun yerler aradıklarını görüyoruz. Hatta kat ilave hakkı olan, daha fazla metrekare yapılabilecek binalar yatırımcılar için öncelikli.

Bazı ilçelerde ise çatı piyesli dairelerin, ayrı kata dönüşebilecek olması bu tür dairelere olan ilgili de artırıyor. Yarısı Bizden gibi dönüşüm kampanyaları ile uygun maliyetle binaların yenilenebilecek olması gayrimenkul yatırımcılarına yeni fırsatlar doğurabilecek."