23 Şubat 2024 00:31 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 00:47
Kentsel dönüşümde detaylar belli oldu! Kiracılara dev hibe desteği
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul'da hak sahiplerine 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi verilecek. Evi kentsel dönüşüme giren kiracılara 100 bin TL tahliye desteği verilecek.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.
Kaynak: TGRT Haber