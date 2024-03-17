Kentsel dönüşümde hibe ve kredi detayları netleşti! Bakanlık 8 maddede açıkladı

17 Mart 2024 15:37 - Güncelleme : 17 Mart 2024 15:41

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamından yürütülen ‘Yarısı Bizden Kampayası’na yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kampanyanın detayları netleşirken ödenecek hibe miktarı da belli oldu.

KONUT İÇİN NE KADAR HİBE ÖDENECEK?

Bakanlık kampanya kapsamında hak sahiplerini yarı yarıya destekliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.

İŞ YERİ İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek. Öte yandan kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

KİRACILAR DESTEKTEN YARARLANACAK MI?

Konuyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kiracılara destek sağlanıp sağlanmayacağı oldu. Kampanya kapsamında kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak.

Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Yani vatandaş, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.

HANGİ ŞARTLARDA UYGULANMAYACAK?

Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

GERİ ÖDEMELER NASIL HESAPLKANACAK?

Ruhsat alındıktan iki yıl sonra ödemeler başlayacak olup 10 yıla kadar vade uygulanacaktır. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.