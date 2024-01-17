Kilisli belediyeden işçiye rekor zam

17 Ocak 2024 15:22 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:25

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediyesi, 2024 yılı toplu sözleşmeleri çerçevesinde kadrolu işçilerine yönelik önemli bir adım atarak çalışanlarına yüzde 80 zam yaptı.

Elbeyli Belediyesi, 2024 yılı toplu sözleşmeleri çerçevesinde kadrolu işçilerine yönelik önemli bir adım attı. Kilis’in Elbeyli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, çalışanlarıyla bir araya gelerek ücretlerine rekor zam müjdesi verdi.

BU ZAMMI HAK ETTİLER

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, “Bu adım fedakarca gece gündüz demeden çalışan işçilere hak ettikleri değerin verilmesi anlamına geliyor. Toplu iş sözleşmesinin yüzde 80 artışla yenilendiğini belirterek, işçilere yapılan bu zammın hak ettikleri bir ödül olduğunu ve işçilerin kışın soğukta ve yazın sıcakta fedakarca çalıştığını, bu çabanın karşılığının verilmesi gerekiyor” dedi.