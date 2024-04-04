Kira beyanında son gün 5 Nisan! Ödemeyene ceza ve yaptırımlar uygulanacak

04 Nisan 2024 16:42 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 16:48

Özel bankalar çıtayı yükseltti! En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL’ye çıktı

Özel bankalar çıtayı yükseltti! En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL’ye çıktı

Sıfır ve ikinci el araç satışları arttı! Piyasaya seçim ve bayram bereketi geldi

Sıfır ve ikinci el araç satışları arttı! Piyasaya seçim ve bayram bereketi geldi

2023 yılında kira geliri elde edenler için beyanname verme döneminde sona gelindi. 1 Nisan'da sona erecek olan beyanname verme tarihi geçtiğimiz günlerde 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatılmıştı. O tarih geldi çattı.

VERGİ ÖDEMESİ İKİ TAKSİTTE YAPILABİLİYOR

Kira geliri elde edenler için iki taksitte ödeme imkanı söz konusu Kira gelir vergisi mart ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebilecek.

KONUT KİRASI GELİRİNDE MUAFİYET 21 BİN LİRA

2023 yılı için Yıllık konut kira geliri 21 bin liradan az olanlar vergiden muaf olacak. İş yeri kira geliri 150 bin liranın altında olan mükellefler de aynı şekilde vergi ödemeyecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Vergiler; internette gelir idaresi başkanlığının internet sitesi üzerinden, vergi dairesinden, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, PTT şubelerinden ve anlaşmalı bankaların şubelerinden ve anlaşmalı bankalardan ödenebilecek.

BAKAN ŞİMŞEK MÜKELLEFLERİ UYARDI

Hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek mükelleflere sosyal medyadan hatırlatma yapmıştı. Bakan Şimşek, beyanname konusunda son tarihin 5 Nisan olduğunu hatırlatarak, mükelleflere beyannamelerini vermedikleri için herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.