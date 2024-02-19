Kira gelirlerine Maliye Bakanlığı el attı! Kiracılar o belgelere dikkat edin

19 Şubat 2024 17:41 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 12:28

Geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarındaki durumu kontrol altına alıp vergi düzenlemesi için kiracılara tebligat gönderdi. Kira geliri düzenlemesi üzerine 4,5 milyon konutu radara alan Şimşek, fiili tespit edilen adresleri öncelik haline getirdi. Özellikle büyükşehirlerde olan bu durum konusunda Yeminli Mali Müşavir Sezai Mandal açıklama yaptı. Kiracıların dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlatan Mandal, aynı zamanda kira tebligatlarına dair de uzman açıklaması getirdi.

KİRA GELİRLERİNE MALİYE BAKANLIĞI EL KOYDU!

Maliye Bakanlığı ev sahiplerinin düzensiz kira artışlarını önlemek için harekete geçti. Tapu ve Nüfus verilerini incelemek gelir gider dengesini hesaplamak için yapılan kira tebligatları konusunda Mandal, "Gelir İdaresi Başkanlığı vergide gönüllü uyumu artırma çalışmalarına devam ederek kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında da denetim çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" dedi. Bunun üzerine kira tespitleri için kiracılara giden tebligatlar doğrultusunda ilk etapta 4,5 milyon konut tespit edilecek. Bunlar banka ve tabu kayıtlarıyla karşılaştırılacak.

Akabinde tutanaklar karşılaştırma online ortama aktarılacak. Ev sahiplerinin kira artışları kontrol edilecek. Vergi tapu ve banka karşılaştırılmasına yönelik belge vermeyen ev sahipleri hakkında yasal işlem başlatılacak. Beyannamelerde uyumsuzluk tespiti doğrultusunda da vergi cezasına kadar gidecek yasal işlemler yapılacak. Aşağıda kira geliri ve elde edilen durum ortalamasına dair bir örnek yer alıyor:

O BELGELERE DİKKAT!

Mandal, Gelir Vergisi kanunu madde 0073'e göre; usul, füru veya kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri emsal kira bedeli hesaplamaz. Evini bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakanların emsal kira bedeli ( bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin yüzde 5'idir. Bunun üzerinden kira geliri beyan etmeleri gerekiyor.

Öte yandan kira geliri için mükelleflerin HAZIR BEYAN SİSTEMİ'ni kullanarak SMMM aracılığı ile beyanlarını taktim edilmeli. Ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç iratlara dair Gelir Vergi Beyannamesi de yer almalı. Mandal, aşağı da yapılacak diğer işlemlerden de söz etti.