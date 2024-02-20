Kiracıyı isyan ettirdi! İstanbul'da aidatlar kira ile yarışıyor

20 Şubat 2024 12:55 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 13:04

Yeni yıl ile birlikte İstanbul'daki site aidatları arttı. Yeni aidat rakamları kiralarla yarışır hale geldi. Bazı ilçelerde son iki yıldaki aidat artışı yüzde 300'ü buldu.

Aidat ücretlerindeki fahiş artış, gerek ev sahiplerini gerekse kiracıları ciddi bir mali yükün altına soktu. fahiş artışlar bazı bölgelerde ise yargıya taşındı.

Sabah’tan Seda Tabak’ın haberine göre, İstanbul'da site aidatlarındaki artış vatandaşı isyan etme noktasına getirdi. Son 2 yılda yüzde 300'e yakın artış yaşanan aidatlar, tüm faturalardan yüksek hale geldi.

AİDAT ARTIŞLARI 2 YILDA YÜZDE 300'Ü BULDU

Ev sahipleri ve kiracılar tüm faturalardan daha yüksek olan aidatlardan şikâyet ederken, site yönetimleri yüksek zam oranlarını asgari ücret artışına ve giderlerin yükselmesine bağlıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, bina aidatları 2022’den bu yana ortalama yüzde 168 oranında zamlandı. Son 2 yılda ise özellikle Üsküdar, Beykoz, Tuzla, Bahçelievler gibi ilçelerde yüzde 200 ile 300 oranında arttı.

İSTANBUL’DAKİ AİDAT ARTIŞLARI

Ortalama zam: Yüzde 168

Bazı ilçeler: Yüzde 200-300

EN YÜKSEK AİDAT BEŞİKTAŞ’TA ÖDENİYOR

Fahiş aidatlar konusunda İstanbul'un Beşiktaş ilçesi öne çıktı. Beşiktaş'ta 100 metrekarelik bir evin aidatı ortalama 4 bin 100 lira olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'ı 3 bin 300 lirayla Şişli, 2 bin 800 lirayla Kadıköy, 2 bin 700 lirayla Üsküdar ve Sarıyer izledi.

1.Beşiktaş 4.100 TL

2.Şişli 3.300 TL

3.Kadıköy 2.800 TL

4. Üsküdar 2.700 TL

5.Sarıyer 2.700 TL

Araştırmada, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerdeki lüks sitelerde bulunan 100 metrekarelik dairelerin Ortalama aidatlarının ise 32 bin ile 35 bin lira arasında değiştiği ifade edildi.