Kiralarda yüzde 25 sınır kaldırılacak mı? sorusuna Cevdet Yılmaz'dan cevap

09 Mart 2024 23:10 - Güncelleme : 09 Mart 2024 23:23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merak ettiği "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı" sorusuna cevap verdi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'KİRALARDA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALDIRILACAK MI?'

Üretici enflasyonunda ciddi bir düşüş var. TÜFE'ye göre oldukça düşük. 47'lerde. Bu sevindirici. Maliyet tarafından iyi yöne gittiğimizi gösteriyor. Bir süre sonra tüketiciye yansıyacaktır diye düşünüyorum.

Kiracıları korumak gözetmek için hükümetimizin aldığı karar var. Bu enflasyonist dönemde alınan karar. Kiracıyı korunmak için karar. Aslolan enflasyonu düşürmek ve bu ihtiyacı ortadan kaldırmak. Enflasyonu kalıcı olarak düşürdüğünüzde buna ihtiyaç kalmayacak.

"ENFLASYONUN GİDİŞİNE KİRALARDAKİ GİDİŞATA GÖRE KARAR VERİLECEK"

Cevdet Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü; "Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata bakılarak bir karar verilecektir. İhtiyaç ortadan kalkınca yeni bir değerlendirme yapılır. Etki analizi yapılacak ona göre hükümetimiz bir karar verecektir." dedi.